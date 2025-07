Derksen haalt uit: 'Zomergasten móét deze beelden uit Vandaag Inside tonen'

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor het feit dat Özcan Akyol de eerste gast is bij Zomergasten. Derksen verwijt het Eus dat hij Matthijs van Nieuwkerk in 2024 voor de bus gooide in Vandaag Inside. Als het aan de tv-analist ligt, dan wordt Akyol daar tijdens Zomergasten ook mee geconfronteerd.

Akyol, die presentator en schrijver is, trapt op 27 juli de nieuwe reeks interviews van Zomergasten af. Daarna mogen ook Femke Halsema, Simon Kuper, Eva Crutzen en Uğur Ümit Üngör aan de hand van film -en tv-fragmenten in drie uur vertellen wat hun favoriete televisieavond is. Zomergasten is een programma dat al sinds 1988 wordt uitgezonden door de NPO.

Derksen is allerminst te spreken over dat Akyol te gast is. "Nee, ik begrijp er niets van", steekt hij van wal in de podcast Groeten uit Grolloo. "Eus is een jongen die een paar boekjes gemaakt heeft die niet al te spraakmakend waren, hij schrijft een column in het AD en dan probeert hij Nederland te heropvoeden. Een beetje fatsoensrakkerachtig en dan zie ik dat hij de eerste gast is van Zomergasten. Dan ben ik vooral benieuwd of de redactie de Belgische presentator, schrijfster Griet Op de Beeck, goed ingeseind heeft."

Derksen is benieuwd of er bij Zomergasten aangesneden wordt dat Akyol 'als een soort Judas' een mes in de rug heeft gestoken bij zijn beste vriend Matthijs van Nieuwkerk. "Van Nieuwkerk heeft de volkomen onbekende Eus groot gemaakt door hem steeds in De Wereld Draait Door te zetten met zijn boekjes. Toen werd hij tv-personality. Het was dikke mik. De vrouw van Matthijs is door Eus aan hem gekoppeld in een café in Deventer. Het was allemaal één kliekje", aldus Derksen.

"Toen Matthijs van Nieuwkerk een contract tekende bij RTL en weer terug zou keren op televisie, heeft Eus bij ons in Vandaag Inside gezegd dat er beelden bestaan waarop Matthijs zich schandalig misdraagt en die zijn zo schokkend, dat hij absoluut nooit meer op tv kan", gaat Derksen verder. ""Ik heb het idee dat hij dat gezegd heeft om zijn opdrachtgevers de VARA en het AD te pleasen. Alleen het resultaat is wel dat hij zijn beste vriend voor de bus heeft gegooid en dat Matthijs niet meer terugkeert op tv."

Derksen hoopt dat Akyol aangepakt wordt

Die beelden zijn volgens Derksen vervolgens nooit tevoorschijn gekomen. "Die beelden schijnen gewoon niet te bestaan", stelt het boegbeeld van Vandaag Inside. "Dat heeft hij ergens opgevangen en toen heeft hij gedacht: voor de publieke opinie moet ik nu breken met Matthijs. Dat heeft iemand hem wijsgemaakt. Iemand die dat doet, die deugt niet. Dan denk ik: ik vind het prima dat je naar Zomergasten gaat, maar pak hem aan op dat onderwerp. Laat die beelden uit Vandaag Inside zien waar hij Matthijs voor de bus gooit."

