Johan Derksen krijgt nodige steun van BN’er: ‘Ik bel hem elke dag’

Na het overlijden van zijn hond Cuby belde Johan Derksen John de Bever als een van de eersten. Dat vertelt de volkszanger voor de camera’s van Shownieuws. De Bever belt Derksen sindsdien elke dag om hem te steunen, geeft hij aan.

Shownieuws meldde afgelopen week al dat Cuby was overleden. Na een bezoek aan de dierenarts bleek dat hij geen gebroken pootje had, maar veel zieker was. Het huisdier moest worden ingeslapen. Derksen reageerde: “Hij heeft twaalf jaar tussen ons in gelegen. We moeten er echt aan wennen in bed. Wij waren een maniakaal echtpaar. De kinderen zijn de deur uit en dan neem je een hond als je met pensioen gaat, en dan sla je helemaal door. We hebben hem hartstikke goed verzorgd, hij heeft een leven gehad, niet te geloven, maar hij was op."

De Bever wordt een week later gevraagd naar het nieuws over zijn vriend Derksen. De oud-zaalvoetballer was een van de eersten die het nieuws hoorden: “Johan belde mij 's morgens op: ik heb slecht nieuws, Cuby is dood. Ik heb echt moeten huilen. Ik zag Cuby ook elke week. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat je je hond achter moet laten. Ik ben echt een hondenliefhebber, ik vind het verschrikkelijk."

Derksen en De Bever bellen sindsdien elke dag: "Hij is natuurlijk een beetje nuchter. Het is niet zo dat hij huilt, maar hij zit er ook wel mee. Als zo'n hond twaalf jaar elke dag bij je is en bij jou in bed slaapt, dat ga je missen. Dat is verschrikkelijk. Dat kun je mensen die geen hond hebben toch niet uitleggen. Maar een hond is onvoorwaardelijke liefde."

