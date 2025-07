lijkt Bayer Leverkusen te gaan verlaten. De Zwitserse middenvelder van de Duitse club heeft volgens berichten van Sky, Bild en Kicker een mondeling akkoord bereikt met het Saudische Neom SC over een transfer deze zomer. De international van Zwitserland ligt momenteel tot 2028 vast bij Leverkusen.

Sky TV meldde gisteren al dat de 32-jarige Xhaka een 'mondelinge principeovereenkomst' heeft met Neom SC. Leverkusen heeft een bod van zes miljoen euro in beraad, terwijl Xhaka zelf tien miljoen euro per seizoen kan verdienen bij de club die vorig seizoen promoveerde naar de Saudi Pro League. Het Leverkusen van trainer Erik ten Hag kan tegen zo'n salaris niet opboksen.

De clubs zijn nog niet akkoord, maar zijn wel volop met elkaar in gesprek. Het is nog onzeker of Xhaka zich maandag nog bij Leverkusen voegt voor het geplande tiendaagse trainingskamp in Rio de Janeiro. Volgens journalist Florian Plettenberg lijkt het er momenteel op dat Xhaka wel meegaat en maandagavond op het vliegtuig stapt.

Met een vertrek van Xhaka zou de metamorfose bij Leverkusen verder vorm krijgen. Coach Xabi Alonso vertrok naar Real Madrid, terwijl Florian Wirtz en Jeremie Frimpong naar Liverpool gingen. Jonathan Tah maakte de overstap naar Bayern München. Leverkusen haalde al wel versterkingen in huis, onder wie Malik Tillman van PSV.

