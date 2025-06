Ten Hag duikt ineens op in Johan Cruijff ArenA met wereldster

Erik ten Hag was deze week voor heel even terug in de Johan Cruijff ArenA. De voormalig trainer van Ajax was daar voor een concert van Robbie Williams. De zanger plaatste na afloop een foto met Ten Hag op Instagram.

Voor Williams was de Johan Cruijff ArenA de laatste halte van zijn tour door Europa. Na afloop van zijn optreden ging de zanger backstage op de foto met Ten Hag, die als liefhebber bij het concert aanwezig was. “Twee fantastische avonden in Amsterdam... dat was leuk. Liefs, Rob”, schreef Williams bij zijn foto’s op Instagram.

Het is overigens niet de eerste keer dat Williams en Ten Hag elkaar ontmoetten. In zijn tijd als trainer van Manchester United kwam de wereldster al eens op bezoek bij de club. Het voetbalhart van de zanger ligt wel bij een andere club, zo wordt duidelijk uit zijn Instagram-post. Williams ging namelijk op de foto met een spandoek van Port Vale, actief op het vierde Engelse niveau.

Voor Ten Hag betekende het bezoek aan het concert van Williams een terugkeer in het stadion waar hij als trainer van Ajax de nodige successen boekte. Met de Amsterdammers werd hij drie keer landskampioen, won hij twee keer de KNVB Beker en bereikte hij de halve finale van de Champions League. Na een wisselvallige periode bij Manchester United ging de oefenmeester deze zomer bij Bayer Leverkusen aan de slag.

