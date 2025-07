Elfrink noemt twee ‘logische’ kandidaten voor aanvoerderschap PSV

Peter Bosz zal deze zomer zeer waarschijnlijk een nieuwe aanvoerder moeten aanwijzen, nu lijkt te vertrekken. Mocht de spits toch blijven, zal hij de band dragen, bevestigde de trainer. Als hij vertrekt, is het volgens het Eindhovens Dagblad ‘logisch’ als of aanvoerder wordt. Ook en worden als opties genoemd.

De Jong was de afgelopen seizoenen de absolute leider van PSV. De kopsterke spits was dan ook de aanvoerder van de Eindhovenaren. Doordat hij begin deze maand uit zijn contract liep, is de routinier momenteel transfervrij. Hoewel hij nog altijd geen knoop heeft doorgehakt over zijn toekomst, heeft het er door de komst van Alassane Pléa en het feit dat Ricardo Pepi rugnummer 9 heeft gekregen veel van weg dat De Jong gaat vertrekken.

Daarmee verliest PSV dus niet alleen een clubicoon, maar ook zijn aanvoerder. Mocht De Jong alsnog besluiten langer in Eindhoven te blijven, zal hij ook aanvoerder blijven, zo bevestigde Bosz aan het ED. Gebeurt dat niet, zal de oefenmeester een nieuwe leider moeten aanwijzen. Dit zal hij naar verwachting pas vlak voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal op 3 augustus bekendmaken.

Volgens Rik Elfrink lijkt de nieuwe aanvoerder een van Schouten, Veerman, Perisic of Mauro te gaan worden. Daarbij maakt de clubwatcher wel de kanttekening dat Perisic er niet van houdt interviews te geven en Mauro juist erg veel in het Engels moet doen, hoewel Bosz hem er wel geschikt voor zou vinden. Daarmee lijkt het er vooralsnog op dat Schouten en Veerman de ‘meest logische’ opties zijn.

