Fans zien enorme omslag bij Ajax: 'De rest moet zich kapot schamen'

Het spel van Ajax tijdens het oefenduel met Celtic (ruststand 1-1) zorgt bij fans van de club voor wisselende reacties. De een twijfelt over de defensieve zekerheid, terwijl de ander juist blij is met de offensieve manier van spelen.

De Amsterdammers lieten tijdens de eerste helft van het duel om de Como Cup wat mooie dingen zien, maar oogden ook defensief kwetsbaar. De Schotse tegenstander liep er een aantal keer makkelijk doorheen, maar Vitezslav Jaros stond meerdere keren op zijn post. Toch bewonderen veel fans ook de speelwijze van John Heitinga, die in ieder geval met meer lef lijkt te willen spelen dan zijn voorganger, Francesco Farioli.

Ajax werd vorig seizoen geroemd om zijn defensieve stabiliteit, maar dat is niet terug te zien in Italië. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er nog een aantal spelers ontbreken bij de nummer twee van vorig seizoen. De 17-jarige Aaron Bouwman maakt indruk al centrale verdediger, maar is natuurlijk nog jong en grillig. Het talent krijgt ook de complimenten, maar verder maken Ajacieden zich ook zorgen. Ze genieten nu meer dan van Farioli-voetbal, maar twijfelen zeer of dit tot succes gaat leiden.

Wel leuk om zo massaal druk naar voren te zetten, maar je ziet hoe makkelijk het dan bij balverlies open ligt. Je kunt ook overdrijven. Puntje van aandacht. #ajacel — Bert Schilders (@berisaha) July 24, 2025

Leuk he dat aanvallende voetbal van Heitinga🥰 geweldig toch @MikeVerweij ... je had al met 4-1 achter kunnen staan maar ja geeft niet want Hetinga wil aanvallend spelen dus dan is het niet erg.#ComoCup #Ajax #ajacel — Jogobonita (@AjaxAFCA88) July 24, 2025

Ik dacht dat het open huis pas volgende week was in de JC ArenA, maar die organiseren ze alvast in Como voor Celtic... #ajacel — Bobson (@Twtlittlebirds) July 24, 2025

Aanvallend is het hartstikke leuk, verdedigend is het nog ver weg van de Farioli-machine van vorig seizoen. Daar wel bijgezegd, er missen nog een aantal basisspelers. #ajacel — Bas (@JongeneelBas) July 24, 2025

Bouwman is de meest volwassen speler in deze achterhoede met zijn 17 jaar, de rest moet zich KAPOT schamen. #ajacel #Ajax — Rayno (@Rayno_020) July 24, 2025

Ik geniet van dit Ajax. Het is speels. Soms naïef. Maar veel leuker dan vorig jaar! #ajacel — Van Den Bomber (@Timdeboer342) July 24, 2025

https://x.com/Steffmeister85/status/ Verdedigend laat Ajax veel steken vallen. Was vorig seizoen wel anders. Celtic kan ook veel beter combineren, en komt er steeds beter er door heen. Nee ben nog niet echt positief over dit Ajax op dit moment! #ajacel — Stefan ⭐️⭐️⭐️ (@Steffmeister85) July 24, 2025

