‘Allach wil oude bekende spits naar Groningen halen’

FC Groningen is in de markt voor RKC Waalwijk-spits , meldt het Dagblad van het Noorden. Technisch directeur Mo Allach, die onlangs diezelfde weg bewandelde, wil de interesse niet bevestigen.

Ter gelegenheid van zijn beginperiode bij FC Groningen wordt Allach door het Dagblad van het Noorden geïnterviewd. Met de huurdeal van Younes Taha, die overkomt van FC Twente, heeft de TD pas één transfer binnengehaald. Allach vertelt hoe zo’n zomerperiode eraan toegaat: “Soms gaat iets heel langzaam en komt het ineens in een stroomversnelling. Dat is niet te voorspellen. Als technisch directeur gooi ik lijntjes uit en worden er lijntjes naar mij uitgegooid. En soms worden die ineens weer doorgeknipt. Ik ben niet moeders lelijkste, maar toch loop ik heel veel blauwtjes”, grapt de Hagenees. “Dat herkennen alle technisch directeuren."

Artikel gaat verder onder video

Volgens het DVHN dient een volgende transfer zich desondanks aan. Zawada, een oude bekende van Allach bij RKC, moet de concurrent van de huidige spitsen Thom van Bergen, Brynjólfur Willumsson en Romano Postema worden. Allach zelf ontkent de interesse.

Zawada streek afgelopen seizoen neer in Waalwijk, nadat hij eerder voor FC Twente, Karlsruher SC (Duitsland), Wisla Plock, Arka Gdynia, Raków Czestochowa en Stal Mielec (Polen), Jeju United (Zuid-Korea) en Wellington Phoenix (Nieuw-Zeeland, Australische competitie) uitkwam. In het voorbije jaar maakte de Poolse spits elf goals in 29 wedstrijden voor RKC.

