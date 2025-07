Feyenoord zet streep door komst van centrale verdediger

vertrekt niet naar Feyenoord. De Rotterdammers hebben een streep gezet door de komst van de 21-jarige centrale verdediger van Middlesbrough, zo maakt RTV Rijnmond bekend.

Feyenoord ging na de zware blessure van Thomas Beelen - en het naderende vertrek van Dávid Hancko - op zoek naar vervangers. De Rotterdammers maakten werk van Tsuyoshi Watanabe en Van den Berg. Door het afketsen van de transfer van Hancko naar Al-Nassr, lijkt de komst van Van den Berg in ieder geval van de baan.

Hoewel Watanabe hoogstwaarschijnlijk wel naar De Kuip vertrekt, gaat er een streep door de komst van Van den Berg. De Nederlander, in de Championship actief bij Middlesbrough, blijft volgens Rijnmond in Engeland.

Van den Berg maakte in 2021, op zestienjarige leeftijd, zijn debuut in de Eredivisie bij PEC Zwolle. In 2023 verkaste hij naar Middlesbrough, waar hij inmiddels is uitgegroeid tot vaste basisspeler.

