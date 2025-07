Feyenoord-fans zien potentiële opvolger Hancko: ‘Gaat dit jaar doorbreken’

De fans van Feyenoord zijn zaterdag positief verrast door het optreden van Jan Plug in de oefenwedstrijd tegen KAA Gent. De linksbenige centrale verdediger valt in positieve zin op en zou volgens supporters van de Rotterdammers zomaar de opvolger van kunnen worden.

Nadat de recordtransfer van Hancko naar Al-Nassr begin deze maand van de baan leek te zijn door radiostilte vanuit Saudi-Arabië, wist Dennis te Kloese vrijdag te bevestigen dat de transfer er toch van gaat komen. Doordat Hancko afgelopen seizoen de enige linksbenige centrale verdediger was bij Feyenoord 1 en de Rotterdammers nog geen speler voor die positie haalden, lijkt Te Kloese zich snel op de transfermarkt te moeten mengen.

In eerste instantie was Feyenoord bezig met Yarek Gasiorowski, maar de Rotterdammers konden niet doorpakken doordat Al-Nassr op zich liet wachten. De Spanjaard met Poolse roots verkaste in de tussentijd naar PSV. De nummer drie van Nederland leek zich vervolgens te gaan versterken met Valentín Gómez van Vélez Sarsfield, maar die transfer zou zijn gekaapt door Real Betis. Volgens 1908.nl is Feyenoord echter nog altijd de enige concrete club.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen is het de twintigjarige Plug, het neefje van Dirk Kuyt, die op de plek van Hancko speelt in het elftal van Robin van Persie. Tegen Gent doet hij dat met verve, zo zien de supporters van Feyenoord op X. “Ik ben van overtuiging dat dit jaar wel eens de doorbraak van Plug kent worden”, schrijft een supporter gedurende het eerste uur van de wedstrijd. “Laat Plug maar de strijd aangaan met een nieuwe linker centrale verdediger”, stelt een ander. “Wat een speler”, geeft een derde fan aan.

