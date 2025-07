Driessen waarschuwt Feyenoord: ‘Zet direct een streep door zijn naam!'

Volgens Valentijn Driessen moet Feyenoord geen zakendoen met Dévy Rigaux van Club Brugge. De 37-jarige Belg werd onlangs genoemd als mogelijke nieuwe technisch directeur van de Rotterdammers, al is een overstap nog niet aan de orde. Mocht de interesse in de toekomst opnieuw op gang komen, deelt Driessen alvast een waarschuwing uit.

Na het vertrek van Frank Arnesen vervulde Dennis te Kloese tijdelijk een dubbelrol bij Feyenoord, namelijk als technisch directeur en algemeen directeur. Om Te Kloese te ontlasten, nam Mark Ruijl een deel van zijn taken over en ging hij aan de slag als technisch manager. Feyenoord wil de rollen van algemeen directeur en technisch directeur weer scheiden, waardoor Rigaux van Club Brugge in beeld verscheen.

Artikel gaat verder onder video

Omdat zowel Feyenoord als Brugge nog midden in de transferperiode zitten, is besloten om de komst van Rigaux voorlopig op ‘on hold’ te zetten. Als het aan De Telegraaf-journalist Driessen ligt, moet Feyenoord de komst van de Belg volledig uit het hoofd zetten. Dat heeft alles te maken met de transfer van Carlos Forbs naar Club Brugge.

“Als hij Carlos Forbs koopt, dan moet Feyenoord direct een streep door die man zijn naam zetten”, oordeelt de Chef Voetbal, die er nog een schepje bovenop doet: “Die technisch directeur is niet goed bij zijn hoofd. Als je daar toch zoveel miljoen (ongeveer zeven miljoen euro) aan uitgeeft…”

Forbs werd vorige transferzomer door Sven Mislintat naar Ajax gehaald, voor een bedrag van veertien miljoen euro. De aanvaller kwam geen moment goed uit de verf en raakte al snel overbodig. “Ik had één wedstrijd nodig om dat te zien. Toen dacht ik: ‘Dit kan gewoon niet, dit is een hardloper’”, sluit Driessen af.

