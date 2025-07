‘De onvrede over hem is duidelijk binnen Feyenoord’

Feyenoord moet snel afscheid nemen van , zo vindt Valentijn Driessen. De journalist stelt in de podcastuitzending van Kick-off dat de Japanner niet voldoet aan het niveau van de Rotterdammers. Hein Keijser ziet dat de onvrede over de spits ‘duidelijk is binnen Feyenoord’.

Ueda is de afgelopen weken vaker onderwerp van gesprek geweest. De Feyenoord-aanvaller, die in de zomer van 2023 overkwam van Cercle Brugge, maakte tot dusverre weinig indruk met zijn spel. Tijdens de laatste oefenwedstrijd van Feyenoord, tegen Union SG (1-1), kwam de Japanner opnieuw niet lekker uit de verf, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan.

Bij Kick-off is men het er daarom over eens: Feyenoord moet zich spoedig versterken met een nieuwe spits. “Robin van Persie wil niet met Julián Carranza en Ueda het seizoen in?”, stelt presentator Pim Sedee vragend. “De onvrede over Ueda binnen Feyenoord is toch wel duidelijk?”, reageert Keijser.

Valentijn Driessen haakt in: “Ik heb Van Persie nog geen enkele keer duidelijk horen uitspreken dat hij niet verder wil met Ueda. Maar inderdaad, Ueda heeft toch helemaal het niveau van Feyenoord niet.” Voor Carranza geldt hetzelfde volgens de journalist: “Die kan het gewoon allemaal niet belopen. Als je veertig miljoen euro binnenkrijgt, dan moet je toch wel een fatsoenlijke spits kunnen ophalen, lijkt mij.”

