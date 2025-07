'Feyenoord versnelt op de transfermarkt en doet binnen twaalf uur bod op verdediger'

Feyenoord gaat een bod uitbrengen op (21). Dat meldt Feyenoord Transfermarkt althans. De Rotterdammers hebben momenteel amper (fitte) centrale verdedigers en zien in de speler van Middlesbrough een versterking.

Door het naderende vertrek van Dávid Hancko, de horrorblessure van Thomas Beelen en de nog niet fitte Gernot Trauner heeft Feyenoord momenteel een tekort aan centrale verdedigers. Het Algemeen Dagblad meldde al eerder op de zondagavond dat Danilo Doekhi in beeld zou zijn. Maar Feyenoord wil drie centrale verdedigers toevoegen aan de selectie, en het liefst zo snel mogelijk, want op 6 augustus speelt het al een cruciaal duel in de derde voorronde van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Feyenoord Transfermarkt is Dennis te Kloese uitgekomen bij Rav van den Berg, het jongere broertje van Sepp, die bij Brentford (op dezelfde positie) speelt. Rav speelde tot 2023 voor PEC Zwolle, waarna hij de stap zette naar Middlesbrough, dat in het Championship actief is. Vorig seizoen eindigde die ploeg op de tiende plek, met vier punten achterstand op de plekken die recht gaven op play-offs promotie/degradatie. Van den Berg is immer basisspeler bij Middlesbrough mits fit, al kende hij afgelopen seizoen meermaals blessureleed. De centrale verdediger valt vooral op door zijn passnauwkeurigheid en klasse in de lucht.

Van den Berg, die deze zomer ook meedeed aan het beloften-EK met Jong Oranje, staat nog tot 2027 onder contract bij Middlesbrough. Het is op het moment van schrijven onduidelijk welk bod Feyenoord over heeft voor de verdediger. Volgens FootballTransfers is Van den Berg momenteel zo'n 7,5 miljoen euro waard.

🚨🇳🇱 #Feyenoord hoopt op de komst van Rav van den Berg! De verdediger moet overkomen van Middlesbrough FC, waar hij tot medio 2027 onder contract staat.

💷 ‘Boro’ ontvangt binnen 12 uur een openingsbod van de Rotterdammers om de international van Oranje U21 naar De Kuip te halen. pic.twitter.com/2hNvVjX4th — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 20, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Timber schiet gigantisch in de lach na antwoord Smal op Kids Persconferentie 🔗

👉 Feyenoord bereikt akkoord over Paixão: dit bedrag ontvangen de Rotterdammers 🔗

👉 'Feyenoord komt na blessure Beelen opnieuw uit bij voormalig target' 🔗