'Geertruida geeft superexclusief feestje waar topvoetballers vreemd zullen gaan'

Een zeer opvallend nieuwtje: geeft zondag 3 augustus een exclusief verjaardagsfeestje in Rotterdam, waar veel topvoetballers zullen opduiken. Dat meldt RealityFBI op Instagram. Het zou om een evenement gaan, waar spelers worden uitgenodigd om vreemd te gaan.

Volgens de bronnen van het boulevard-account organiseert Geertruida, die op 18 juli jarig was, het feestje op een nog onbekende plek, van 23.00 en 05.00. Het adres wordt pas op het allerlaatste moment gedeeld, zodat dit niet van te voren uit kan lekken. Niemand zou over het 'superexclusieve evenement' mogen praten. Bij aankomst moeten de gasten hun telefoons inleveren: beelden schieten van het feest is verboden.

RealityFBI is te weten gekomen dat er een Google Docs-uitnodiging is gestuurd, waar mensen zich moeten registreren. Daar staat ook dat de dames op elegante wijze gekleed moeten zijn. De dames die zijn uitgenodigd, komen uit een 'bepaald werkveld' of zouden er geen moeite mee hebben om een bezette speler te verleiden.

Naar verwachting komen er flink wat voetballers op dit evenement af en laten zij daarbij hun partners thuis. Volgens ingewijden is er zelfs al afgesproken om 'die avond lekker vreemd te gaan'. Niet alleen teamgenoten van Geertruida, die momenteel voor RB Leizpig en Oranje uitkomt, komen zondag een kijkje nemen, maar ook spelers van topclubs uit Nederland. En dus concludeert RealityFBI: "De kans is groot dat er na dit weekend weer wat voetbalkoppels sneuvelen."