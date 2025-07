Gordon reageert op vacature bij VI en nagelt Victor Vlam aan de schandpaal

Gordon ziet het wel zitten om woensdagavond aan te schuiven bij Vandaag Inside. Na het vertrek van Albert Verlinde moet er nog een vaste gast gevonden worden en dezer dagen wordt er veel gespeculeerd over een opvolger. Victor Vlam wordt terloops nog even op zijn nummer gezet door de artiest.

Verlinde begint binnenkort bij RTL Tonight, waar hij een van de vaste duiders wordt. Zijn werk bij die late talkshow kan niet worden gecombineerd met de woensdagavond bij Vandaag Inside. Nu moet de redactie van het Talpa-programma op zoek naar de opvolger van Verlinde. Volgens Johan Derksen kan er geen twijfel over bestaan: Wierd Duk is de ideale man voor die plek. Toch passeren ook andere namen de revue, zoals die van Vlam.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens De Oranjezomer wordt de discussie nog maar eens aangewakkerd. Presentator Thomas van Groningen snijdt het onderwerp aan door aan Jelte van der Goot te vragen wie hij een goede match vindt voor Vandaag Inside. "Ik zou Nicky (van der Gijp, red.) natuurlijk lachen vinden", begint de radio-dj. De zoon van René zit aan de bar en begint meteen nee te schudden. "Nee, nee, dat lijkt me vreselijk." Van der Goot neemt het gesprek dan weer over. "Wim Kieft zou ik fantastisch vinden. Dat vind ik een hele leuke, droge gast, die ook zelfspot heeft. Ik zou Gordon ook een hele goede optie vinden."

Dan wordt Gordon, die naast Van der Goot zit, geconfronteerd met die mogelijkheid. Hij aarzelt wat, maar zegt dan: "Ik heb er nooit over nagedacht, maar waarom niet? Dat is toch leuk." Van Groningen maakt dan het bruggetje naar de open sollicitatie van Vlam van afgelopen week. De mediacriticus had het Daar wil Gordon wel iets over kwijt. "Wat een gênante vertoning was dat zeg. Als je communicatiedeskundige bent en verlaagt je op deze manier, dan kan dat natuurlijk niet."

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Johan Derksen klinkklaar: 'Daarom ga ik nooit bij Hélène Hendriks zitten' 🔗

👉 Zieke Hélène Hendriks langer uit de running, vervanger Oranjezomer bekend 🔗

👉 Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’ 🔗

👉 Derksen begint Vandaag Inside met sneer naar collega: ‘Hij is ongeschikt’🔗

👉 Derksen haalt uit naar tv-presentatrice: ‘Heeft helemaal niets te melden, alleen mooi voor haar leeftijd’ 🔗