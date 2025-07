Genee komt met duidelijke reactie op roddel over affaire

Wilfred Genee heeft in zijn radioprogramma The Friday Move gereageerd op het gerucht dat hij op zijn verjaardagsfeest zou zijn vreemdgegaan met de voormalige oppas van zijn kinderen. De presentator van Vandaag Inside maakt in gesprek met Dyantha Brooks indirect duidelijk dat hier ‘helemaal niets van klopt’.

Genee vierde anderhalve week geleden zijn 58ste verjaardag. In de loop van de avond ging zijn vrouw Lili naar bed, waarna de presentator zelf nog naar het café zou zijn gegaan, zo meldde Roddelpraat afgelopen week. Daar is hij volgens een buurtbewoonster gespot met Cherise, de voormalige oppas in huize Genee. De twee zouden volgens het juicekanaal al langer met elkaar gaan.

In The Friday Move werd Genee afgelopen week indirect geconfronteerd met deze geruchten door Shownieuws-presentatrice Brooks. Genee begon namelijk over haar collega Manuel Venderbos, die op non-actief zou zijn gezet. “Dat lees ik overal, of is dat niet zo?”, vraagt de presentator van VI zich af. “Jij weet toch dat je niet alles moet geloven wat je leest?”, countert Brooks vervolgens. Dat beaamt Genee. “Geloof jij wel alles wat we lezen? Ik heb dingen gelezen deze week… Als ik alles zou geloven, dan…”, gaat Brooks verder, verwijzend naar de geruchten over de affaire.

Genee gaat hier vrij luchtig op in. “Ja, dan zou je inderdaad weer hele mooie verhalen hebben. Vind je dat lastig eigenlijk, dat het ook met jou gebeurt natuurlijk, dat soort dingen? Dat mensen iets zeggen of roepen over jou wat helemaal niet klopt?”, impliceert hij dat de geruchten over zijn privéleven helemaal niet kloppen. Brooks gaat daarin mee, maar geeft ook aan dat het erbij hoort. “Het is de status die wij hebben, als bekende Nederlander”, gaat Genee verder. “Dan hoort het erbij dat mensen alles van je mogen vinden, ook al ze er helemaal niets van klopt.” Voor zichzelf vindt Genee de geruchten niet lastig. “Maar voor de omgeving vind ik het wel eens iets lastiger.”

