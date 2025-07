Vandaag Inside-gast van 20 mei: 'Ongekend wat er daarna gebeurd is'

Gordon is blij dat hij anderhalve maand geleden aanschoof bij Vandaag Inside. Het talkshowoptreden heeft zijn imago goed gedaan, merkt de zanger. Ook zegt hij inmiddels de dynamiek tussen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp beter te begrijpen.

Gordon was geregeld het mikpunt van spot bij Vandaag Inside, maar recentelijk stapte Genee op hem af om de lucht te klaren. Daarna ontstond het idee om aan te schuiven aan tafel. Op 20 mei was het zover. “Ze hebben me echt over moeten halen om langs te komen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet zulke hoge verwachtingen van had”, blikt Gordon terug in gesprek met Story.

“Maar wat daarna gebeurd is, is ongekend”, aldus de artiest, die doelt op de steun die hij ervaart. “Ja, er is een hele ommekeer gekomen, omdat mensen gewoon hebben gezien van: hé jongens, kom op echt, dit kan je gewoon niet doen.” Gordon heeft inmiddels beter begrip van de dynamiek van het programma. “En ik weet hoe die mannen zijn. Het is ook een verdienmodel. Dat weet ik nu. Dus ik kan het makkelijker aan.”

Gordon hoopt dat zijn critici zijn optreden bij Vandaag Inside hebben gezien. “Dan zien de mensen dat je oprecht bent als je daar zit, in plaats van dat ze een snippet uitzenden van een filmpje. Begrijp je? Alles verknippen en verdraaien.”

