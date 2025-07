'Gevoelige' transfer zorgt voor storm aan haatberichten bij Sparta-aanwinst

heeft flink wat haat over zich heen gekregen sinds hij de overstap maakte van Excelsior naar Sparta Rotterdam. Supporters van de Kralingers namen de gevoelige transfer van de 26-jarige aanvallende middenvelder niet in dank af.

Duijvestijn maakte in de winter van 2024 de overstap van Almere City naar Excelsior en moest eraan bijdragen dat de Rotterdamse club zich zou handhaven in de Eredivisie. Dit lukte niet, want Excelsior degradeerde na de play-offs alsnog. Afgelopen seizoen was Duijvestijn een van de sterkhouders bij Excelsior, dat weer promoveerde naar de Eredivisie. In 23 wedstrijden was de aanvallende middenvelder goed voor elf doelpunten en negen assists.

LEES OOK: 'Sparta spot opvolger gewilde Lauritsen bij Eredivisie-degradant'

Met deze cijfers verdiende Duijvestijn een fraaie overstap naar stadsgenoot Sparta, maar dit werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. "Niet bij de staf of de directie hoor, maar de supporters hebben me wel duidelijk gemaakt dat het erg gevoelig ligt. Ik heb gemerkt dat ze het me niet in dank hebben afgenomen", vertelt hij tegenover Voetbal International.

LEES OOK: Steijn haalt oude bekende van Ajax naar Sparta: 'Schat aan ervaring'

"Op social media heb ik echt veel berichten gehad. Veel slangen emoji’s of berichten dat ik een NSB’er was. 'Je had niet in de oorlog geboren moeten worden', dat soort teksten krijg je dan", gaat Duijvestijn verder. "Dat gaat veel te ver, maar ik lig er geen seconde wakker van. Gelukkig was er een groepje wat daar dan weer op reageerde: dat iedereen niet moest vergeten wat ik voor Excelsior heb betekend. Want zo voel ik dat ook wel: we hebben best wat moois neergezet vorig seizoen. Daar heb ik een mooi aandeel in gehad en ik hoop dat ze dat vooral onthouden."

Zelf ziet Duijvestijn de overstap naar Sparta als een goede stap in zijn carrière. "Ik had het gevoel dat ik naar een iets stabielere omgeving moest gaan om me echt te kunnen laten zien in de Eredivisie. Bij Excelsior moet je maar afwachten hoe het gaat als promovendus. Ik heb vertrouwen in mezelf dat ik hier basisspeler kan worden. En het is interessanter om dat hier te zijn, omdat je vaker dominant zal zijn dan bij Excelsior. Dan kom ik het beste tot mijn recht", besluit hij.

