Gullit blesseert zichzelf in Spanje: 'Gelukkig heeft 'ie drie benen'

Ruud Gullit is momenteel op vakantie in Zuid-Spanje en is daar gaan mountainbiken met onder andere Jeroen van der Boom en Bas Smit. Daar gaat hij echter op zeer pijnlijke wijze onderuit.

De vrienden zijn met elkaar aan het genieten van de Spaanse zon in Marbella, maar blijven ook actief. Zo hebben de heren een mountainbiketocht op de planning staan, maar die loopt niet zonder problemen. Smit is vooruit gefietst en filmt een stukje van de tocht van Van der Boom en Gullit. Als de heren bij een plas water komen, fietst Van der Boom daar rustig omheen. De oud-international en analist neemt dan het zekere voor het onzekere en loopt een stukje op een paadje, om het water heen.

Artikel gaat verder onder video

Dat gaat echter flink mis. Gullit verstapt zich en zet zijn voet vol in de greppel naast het pad. Hij raakt uit evenwicht en komt vol in de greppel terecht. Het ziet er pijnlijk uit, maar de schade lijkt mee te vallen, geeft Smit aan naderhand. "Jongens, geen stress, alles oké. Ruud heeft alleen z'n been beschadigd, maar hij heeft drie benen, dus komt helemaal goed." En verder: "Mocht iemand interesse hebben, de fiets van Ruud Gullit is te koop hoor."