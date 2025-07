Heitinga rekent zich rijk: 'Ik ga ervan uit dat het rond gaat komen'

John Heitinga rekent op de spoedige komst van . Ajax wordt al langere tijd in verband gebracht met de linksbuiten en volgens Heitinga zal witte rook niet lang op zich laten wachten.

"Ik ga ervan uit dat het rond gaat komen, ja", laat Heitinga zich ontvallen in gesprek met ESPN na de oefenwedstrijd tegen het Deense Aarhus GF (1-1). Daarmee bevestigt hij berichtgeving van transferjournalist Sacha Tavolieri, die vrijdag meldde dat de overstap ‘helemaal rond’ is.

De Amsterdammers waren eind juni al akkoord met Real Valladolid over een transfer van 9,5 miljoen euro plus maximaal 1,5 miljoen euro aan bonussen. Toch kon de deal niet definitief worden beklonken, omdat de Spaanse degradant midden in een overname zat.

Deze week heeft technisch directeur Alex Kroes in gesprek met Ajax TV zonder zijn naam te noemen al bevestigd dat de transfer van Moro zo goed als rond is. In de tussentijd hebben Francesco Farioli en Erik ten Hag met respectievelijk FC Porto en Bayer Leverkusen nog wel geprobeerd de deal te kapen, maar daar zijn ze niet in geslaagd. Moro wilde namelijk enkel naar Amsterdam.

De precieze transfersom is nog wel onduidelijk. Tavolieri maakte zaterdag melding van een hogere transfersom dan de eerder genoemde elf miljoen euro inclusief bonussen. Ajax zou namelijk een bedrag van twaalf miljoen euro overmaken naar Spanje voor de komst van Moro.

