‘Keizer-aankoop vindt na mislukt Premier League-avontuur nieuwe club'

staat volgens het Duitse Bild op het punt om naar Werder Bremen te verkassen. De oud-speler van Ajax kende een lastige periode bij Leeds United, dat promoveerde naar de Premier League.

Ajax haalde Wöber in 2017, in de tijd van Marcel Keizer, naar Amsterdam. De Oostenrijkse verdediger kwam over van Rapid Wien voor zo’n 7,5 miljoen euro. Voor Ajax kwam Wöber in de 39 wedstrijden die hij speelde, nooit echt uit de verf. Na een uitleenbeurt aan Sevilla FC werd hij in 2019 definitief verkocht aan de Spaanse club.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Huijsen bespuugt oud-speler van Ajax op WK voor clubs’

Sevilla verkocht Wöber nog dezelfde transferperiode aan Red Bull Salzburg. Terug in zijn thuisland kende hij de meest succesvolle periode van zijn carrière. In 2023 volgde een overstap naar Leeds United, eveneens onderdeel van Red Bull. Zijn periode in Engeland verliep echter minder. Mede dankzij blessures bleef het in Engeland bij een bijrol. Ook zijn uitleenbeurt aan Borussia Mönchengladbach in het seizoen 2023/2024 was ook niet om over naar huis te schrijven.

Volgens Bild gaat Wöber een terugkeer naar Duitsland proberen om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Werder Bremen, de nummer acht van het afgelopen Bundesliga-seizoen, kan volgens de krant nu toehappen, vanwege de lastige seizoenen die achter de 31-voudig Oostenrijks international liggen.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗