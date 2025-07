‘Kökçü bijna rond met zeer opvallende club’

staat op het punt Benfica te verlaten voor Besiktas, zo weet het Portugese Record. Volgens de krant zijn de onderhandelingen vergevorderd en gaat de oud-Feyenoorder er qua salaris flink op vooruit in Turkije.

Kökçü maakte in de zomer van 2023 de overstap van Feyenoord naar Benfica, waar hij in twee seizoenen tot 98 officiële duels kwam. Daarin wist hij negentien treffers te maken en stelde hij 22 keer een ploeggenoot in staat te scoren. Enkele weken geleden raakte hij tijdens het WK voor clubs verwikkeld in een felle woordenwisseling met trainer Bruno Lage.

Sinds dat moment werd Kökçü al in verband gebracht met onder meer AS Roma, Internazionale en de top van de Premier League. In gesprek met het Turkse Tivubo Spor gaf de middenvelder echter aan dat hij ‘graag voor Besiktas wil spelen’. De topclub uit Istanbul had Kökçü volgens Record in eerste instantie niet in het vizier en was verrast door zijn bereidheid naar Turkije te willen komen.

Op dit moment is de transfer van Kökçü naar Besiktas bijna rond, weet de krant. Er moeten nog enkele details worden besproken voordat de overstap kan worden afgerond. Mocht Kökçü daadwerkelijk de overstap naar Turkije gaan maken, is de verwachting dat hij een hoger salaris zal ontvangen dan nu bij Benfica het geval is.

