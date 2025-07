Lieke Martens overweegt groot toekomstbesluit na geboorte van Lowen

heeft haar laatste wedstrijd als profvoetballer mogelijk al gespeeld. De 32-jarige aanvaller beviel vierenhalve maand geleden van haar zoontje Lowen en wil ‘een goede moeder’ zijn, vertelt ze bij de NOS.

Martens, goed voor 160 interlands voor het Nederlands elftal, is sinds deze zomer transfervrij. Haar contract bij Paris Saint-Germain liep na drie seizoenen af. Ze denkt momenteel na over haar toekomst. “Alles moet perfect zijn, wil ik doorgaan met voetballen”, legde ze uit in de NOS-studio, waar ze zondagavond de wedstrijden van het EK Vrouwen analyseert.

“Ik weet niet of dat perfecte plaatje nog komt. Er zijn aanbiedingen, maar de prioriteiten zijn veranderd”, verklaart de topvoetballer. “Ik ben vier maanden geleden moeder geworden. Ik ben samen met Benjamin (Van Leer, red.) heel blij, we zitten op een goede plek en het gaat heel goed. Ook wil ik een heel goede moeder zijn voor Lowen.”

Martens begon in 2009 als prof bij sc Heerenveen. Later stond ze onder contract bij VVV-Venlo, Standard Luik, FCR 2001 Duisburg, Kopparbergs/Göteborg, FC Rosengård, FC Barcelona en PSG. Ze won grote prijzen, zoals het EK 2017 met Oranje en de Champions League (2021) met Barcelona. In 2017 werd ze verkozen tot beste speler van Europa en van de wereld.

