Liverpool schakelt door van Isak en doet bod van meer dan 80 miljoen euro

Liverpool heeft een officieel bod gedaan op van Eintracht Frankfurt, zo weten The Athletic en Fabrizio Romano. De club van Arne Slot zou een bedrag van meer dan tachtig miljoen euro hebben geboden op de 23-jarige spits, maar volgens Romano wil Frankfurt een hoger bedrag. Liverpool zou al persoonlijk rond zijn met Ekitike.

Liverpool is deze zomer naarstig op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Darwin Núñez kwam in de zomer van 2022 voor 85 miljoen euro over van Benfica, maar de Uruguayaan werd nooit onomstreden op Anfield. In een poging de voorhoede te versterken, kwam de Engelse kampioen in eerste instantie bij Alexander Isak uit. Liverpool was bereid het clubrecord (125 miljoen euro voor Florian Wirtz) opnieuw te breken, maar Newcastle United wil de Zweed niet verkopen.

The Reds zijn daarom doorgeschakeld naar Ekitike, die ook in de belangstelling stond van Newcastle. De League Cup-winnaar had een bod van 75 miljoen euro op de Fransman uitgebracht, maar dit is afgewezen door Frankfurt. Daardoor is de interesse van Newcastle in Ekitike gaan liggen. Voor de spits zelf komt dat prima uit, aangezien hij zijn zinnen al had gezet op een transfer naar Liverpool.

Inmiddels heeft de club van Slot een officieel bod ingediend van meer dan tachtig miljoen euro, terwijl een persoonlijk akkoord met de speler zelfs al bereikt zou zijn. Frankfurt heeft Liverpool volgens Romano al laten weten op een hoger bedrag in te zetten, dus de onderhandelingen duren voorlopig voort. Ook Manchester United heeft Ekitike in het vizier, maar de gevallen grootmacht heeft Frankfurt nog niet officieel benaderd.

🚨🔴 EXCL: Liverpool have submitted official bid to Eintracht for Hugo Ekitike!



Eintracht already informed Liverpool that they want more, proposal rejected but it was initial contact as talks continue.



Ekitike said 𝐲𝐞𝐬 Liverpool, no issues on personal terms. He wants #LFC. pic.twitter.com/AflvOaro2h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2025

