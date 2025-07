'Akkoord aanstaande: Slot ziet sterkhouder alsnog naar Bayern vertrekken'

Liverpool en Bayern München naderen een akkoord over de transfer van . Dat meldt Sky Sports zondagmiddag. Daarmee lijkt de Colombiaanse vleugelaanvaller alsnog zijn gewenste transfer te krijgen deze zomer.

Díaz wordt al de hele zomer in verband gebracht met een vertrek bij Liverpool. De Colombiaanse aanvaller wil na 3,5 jaar graag vertrekken uit Engeland en heeft dit ook aan de clubleiding kenbaar gemaakt. Díaz heeft op dit moment nog een contract tot medio 2027 en lijkt niet voornemens dit op den duur te gaan verlengen.

Een kleine twee weken terug werd al duidelijk dat Der Rekordmeister een formeel bod bij Liverpool heeft neergelegd voor Díaz. De club van trainer Arne Slot veegde het bod van 67,5 miljoen euro per direct van tafel en deelde mee dat de Colombiaan niet te koop is. Zelf wil de linksbuiten echter dolgraag vertrekken bij de kampioen van Engeland.

Slot lief zaterdag al doorschemeren dat Díaz ontbrak in de oefenwedstrijd tegen AC Milan vanwege transferperikelen. Nu is duidelijk dat Bayern München is teruggekeerd bij The Reds met een verbeterd voorstel. Díaz lijkt voor een transfersom van zo'n tachtig miljoen euro de overstap te gaan maken naar de ploeg van trainer Vincent Kompany.

Der Rekordmeister was naarstig opzoek naar aanvallende versterkingen na het vertrek van Leroy Sané en Thomas Müller. Bovendien raakte smaakmaker Jamal Musiala zwaar geblesseerd op het WK voor clubs. Díaz moet de Duitse kampioen van de nodige aanvallende impulsen voorzien. Afgelopen seizoen was de 28-jarige rechtspoot in 36 Premier League-wedstrijden goed voor dertien doelpunten en zeven assists.