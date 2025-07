Noa Vahle twijfelt of één PSV-transfer goed uit gaat pakken

Noa Vahle zet haar vraagtekens bij de transfer van van AZ naar PSV, zo zegt ze maandagavond in De Oranjezomer. De buitenspeler maakte vorige week voor bijna zestien miljoen euro de stap naar Eindhoven, waarmee hij in de voetsporen van zijn vader treedt. Vahle vindt het veel geld voor Van Bommel.

Van Bommel werd vorige week door PSV gepresenteerd als nieuwe aanwinst. De Eindhovenaren stellen dat de buitenspeler niet de recordaankoop is, maar volgens verschillende media ligt de transfersom net boven het vorige record van vijftien miljoen euro. In De Oranjezomer zegt Vahle niet helemaal te begrijpen waarom PSV zo veel geld voor hem betaalt.

“Zestien miljoen euro, ik moet bekennen… Ik vind het niet véél te veel, maar die jongen is twintig, is afgelopen jaar heel veel geblesseerd geweest en heeft op het jeugd-EK met Jong Oranje niet zijn niveau gehaald”, begint de verslaggeefster. “Ik denk dat er heel veel potentie in hem zit, maar zestien miljoen euro!”, benadrukt ze de transfersom nog maar eens.

Van Bommel zal er ook direct moeten staan bij de landskampioen, stelt Vahle. Dat heeft alles te maken met het vertrek van Noa Lang, die momenteel zijn transfer naar Napoli aan het afronden is. “Het is altijd een gokje, maar misschien gaat hij het fantastisch doen en hebben we het er nooit meer over.”

VIDEO: Noa Vahle zet vraagtekens bij prijskaartje Van Bommel: '16 miljoen euro...'

