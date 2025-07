Officieus PSV-debuut Nick Olij loopt uit in grote teleurstelling

Voor heeft zijn officieuze debuut voor PSV niet langer dan tien minuten mogen duren. De van Sparta Rotterdam overgekomen keeper moest zich zaterdagmiddag al vroeg in het oefenduel met Union Sint-Gillis laten vervangen.

Olij werd enkele weken geleden als eerste zomeraankoop van PSV gepresenteerd. De 29-jarige keeper komt voor zo'n drie miljoen euro over van Sparta Rotterdam en mag bij de landskampioen gaan strijden om de erfenis van de vertrokken eerste doelman Walter Benítez. Lange tijd leek Olij concurrentie te gaan krijgen van Daniel Peretz (Bayern München), maar de Israëliër bleek uiteindelijk niet haalbaar. PSV schakelde daarom door en is inmiddels dichtbij het aantrekken van de Tsjech Matej Kovár, die voor een flink bedrag wordt weggekocht bij het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag.

Bosz verklapt wanneer Pepi zijn rentree voor PSV kan maken

Kovár is zaterdag uiteraard nog niet van de partij bij de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding, waarin PSV het opneemt tegen de kampioen van België. Olij kreeg dus de kans om zich te laten zien in het elftal van Bosz, dat bestaat uit zowel 'grote namen' als Jerdy Schouten en Johan Bakayoko als aanstormende talenten als Eus Waayers (19), Rens Boon en Gino Verhulst (beiden 18). Voor Olij zat de wedstrijd er echter al vroeg op: bij een redding raakte de keeper geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij al na tien minuten de strijd moest staken. De 21-jarige Niek Schiks was zijn vervanger.

Update over blessure Olij: 'De eerste geluiden zijn...'

Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns komt op X met geruststellende woorden. "De eerste geluiden zijn dat het een vleeswond zou zijn en geen schade aan het kniegewricht zelf", schrijft Kapteijns. "In dat geval zou het allemaal meevallen, al is het natuurlijk nooit leuk om bij je debuut zo snel naar de kant te moeten", aldus Kapteijns.

