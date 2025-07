'PSV nadert akkoord: Bundesliga-keeper op weg naar Eindhoven'

PSV staat op het punt zich te versterken met , zo meldt transferjournalist Luca Bendoni van Sky Sports. De 25-jarige Tsjech moet overkomen van het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag. De Eindhovenaren kwamen bij Kovár uit toen de komst van Daniel Peretz (Bayern München) niet haalbaar bleek. Het nieuws van Bendoni wordt bevestigd door het Eindhovens Dagblad.

Na het vertrek van Walter Benítez - die inmiddels heeft getekend bij FA Cup-winnaar Crystal Palace - moet PSV deze zomer op zoek naar een nieuwe eerste keeper. Twee namen circuleerden lange tijd in de media. De eerste, Sparta-doelman Nick Olij, werd enkele weken geleden al gepresenteerd door de kampioen van Nederland. Ook Peretz leek zich lange tijd bij de ploeg van trainer Peter Bosz te gaan voegen, maar PSV kwam er niet uit met Bayern en moest daarom doorschakelen.

Inmiddels staan PSV en Leverkusen volgens Bendoni 'op het punt' om tot overeenstemming te komen over de transfer van Kovár naar Eindhoven. Hoeveel PSV betaalt om de 25-jarige Kovár over te nemen is nog niet bekend. Het contract van de Tsjechische keeper in Leverkusen loopt nog door tot medio 2027. Bob Hermus, de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad die Rik Elfrink tijdens zijn vakantie vervangt, bevestigt de berichtgeving van Bendoni op X.

Kovar verruilde zijn vaderland in 2018 voor de jeugdopleiding van Manchester United. Nadat die club hem meermaals op huurbasis ervaring op liet doen, haalde Leverkusen hem in 2023 voor een bedrag van vijf miljoen euro naar Duitsland. Bij Die Werkself was Kovár de voorbije seizoenen tweede keus achter de Fin Lukas Hradecky. Wel kreeg hij in het seizoen 2023/24, waarin Leverkusen onder trainer Xabi Alonso kampioen werd én de DFB Pokal won, het vertrouwen in de Europa League. In dat toernooi bereikte de club de finale, die verloren ging tegen Atalanta Bergamo (3-0). In totaal speelde Kovár 32 wedstrijden voor Leverkusen, waarin hij dertig tegendoelpunten incasseerde en zestien keer de nul hield. Kovár debuteerde in 2024 in de Tsjechische nationale ploeg en speelde inmiddels dertien interlands voor zijn land.

