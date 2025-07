'Oud-Ajacied Ramaj in gesprek met club uit topcompetitie'

Oud-Ajax-doelman lijkt opnieuw verhuurd te gaan worden door Borussia Dortmund. De Duitse tak van Sky Sport meldt dat de keeper in gesprek is met zijn voormalige ploeg 1. FC Heidenheim, dat uitkomt op het hoogste niveau in Duitsland.

Ramaj werd in 2023 voor zo’n vijf miljoen euro naar Amsterdam gehaald door technisch directeur Sven Mislintat. Ajax nam de Duits-Kosovaarse doelman over van Eintracht Frankfurt, waarvoor hij slechts twee wedstrijden had gespeeld. In totaal kwam Ramaj 32 keer uit voor Ajax.

Artikel gaat verder onder video

De 23-jarige sluitpost vertrok afgelopen winter bij Ajax nadat hij door Remko Pasveer naar de reservebank was verdrongen. De doelman ging Mislintat achterna voor een avontuur bij Borussia Dortmund, dat eveneens vijf miljoen euro neertelde. De Duitse topclub verhuurde Ramaj direct aan FC Kopenhagen, waarmee hij de Deense dubbel won.

Ramaj heeft na zijn terugkeer bij Borussia Dortmund zowel Gregor Kobel als Alexander Meyer voor zich in de pikorde. Een nieuwe verhuurperiode lijkt dan ook geen onlogische stap. Volgens Sky Sport is de voormalige jeugdinternational van Duitsland in gesprek met 1. FC Heidenheim, de nummer zestien van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Ramaj speelde in de jeugd al voor de club uit Baden-Württemberg, maar maakte er nooit zijn debuut.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga kortaf: 'Hij speelde een goede tweede helft en daar wil ik het bij laten' 🔗

👉 Van Gaal: 'Het is niet Ajax. Ik zeg niet welke club, maar jij zit in de buurt' 🔗

👉 Heitinga belde twee Ajax-sterspelers: ‘Hoop dat ze een jaartje CL willen spelen’ 🔗