‘PAOK meldt zich met huurvoorstel bij Feyenoord’

PAOK Saloniki heeft zich bij Feyenoord gemeld voor , zo weet het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl. De Kroatische buitenspeler mag vertrekken uit Rotterdam en kan op huurbasis naar Griekenland. PAOK wil ook een koopoptie in de deal betrekken. In Griekenland maakt men al melding van een akkoord.

Ivanusec maakte in de zomer van 2023 voor 7,8 miljoen euro de overstap van Dinamo Zagreb naar Feyenoord. Na een veelbelovend begin raakte de buitenspeler al snel geblesseerd, waarna hij nauwelijks meer wat liet zien in De Kuip. Afgelopen seizoen belandde hij volledig op een zijspoor; in 21 duels in alle competities kwam hij slechts 761 minuten in actie.

Deze zomer mag Ivanusec dan ook vertrekken bij Feyenoord. Daarvoor is PAOK Saloniki concreet geworden. De Griekse topclub hoopt de Kroaat komend seizoen te huren en daar een koopoptie in op te nemen. PAOK hoopt dat het uitgebrachte voorstel voldoende is om de Rotterdammers overstag te krijgen.

Volgens verschillende Griekse media is er zelfs al sprake van een akkoord tussen de clubs en de speler. Ivanusec zal dit weekend nog naar Griekenland afreizen om medisch gekeurd te worden. Bij de deal zou een koopoptie van vijf miljoen euro zijn opgenomen. Mocht die volgend jaar worden gelicht, wordt Ivanusec de duurste aankoop ooit van PAOK.

