Pléa noemt belangrijkste factor in keuze voor PSV

wilde dolgraag met Peter Bosz werken, zo vertelt hij in zijn eerste interview met de clubkanalen van PSV. De Fransman is bekend met de oefenmeester van de Eindhovenaren, omdat hij tussen 2021 en 2022 voor de groep stond bij Olympique Lyon, de club waar Pléa de jeugdopleiding doorliep.

Pléa werd donderdagochtend gepresenteerd als de zesde zomeraanwinst van PSV. In gesprek met de clubkanalen bespreekt hij zijn keuze voor de Eindhovenaren. “Toen mijn agent me belde en vertelde over de interesse van PSV, zei ik gelijk ‘ja’”, begint de aanvaller. “Ik ken alleen maar goede verhalen over de club en ben ook bekend met de trainer: meneer Bosz.”

De aanwezigheid van Bosz was dan ook een belangrijke factor voor Pléa in zijn keuze voor PSV. “Ik hou van zijn filosofie en manier van spelen. En het is een leuke bijkomstigheid dat hij de Franse taal machtig is. Tegelijkertijd was de coach ook heel enthousiast over mijn kwaliteiten. Het is al met al een goede match.” Hoewel Pléa dus jaren bij Olympique Lyon heeft gespeeld, heeft hij Bosz daar nooit persoonlijk meegemaakt. De spits vertrok in 2014 naar OGC Nice en speelde sinds 2018 bij Borussia Mönchengladbach.

Rugnummer 14

PSV maakte woensdag bekend dat Pepi komend seizoen rugnummer 9 overneemt van Luuk de Jong, waardoor nummer 14 vrij was voor Pléa. De aanvaller draagt al sinds seizoen 2013/14 hetzelfde rugnummer. “Het is ooit ontstaan omdat ik groot fan was van Thierry Henry”, legt hij uit. “Eigenlijk droeg Ricardo Pepi het bij PSV, maar hij is geswitcht naar nummer 9 en daardoor kwam ‘14’ vrij. Daar ben ik heel gelukkig mee.”

