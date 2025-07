Officieel: Boscagli tekent vijfjarig contract en verruilt PSV voor Europese topcompetitie

is woensdagavond officieel gepresenteerd als nieuwe speler van Brighton & Hove Albion. De 27-jarige Franse verdediger komt transfervrij over van PSV en tekent een vijfjarig contract bij de Premier League-club.

Brighton deed afgelopen zomer al een poging om Boscagli naar Engeland te halen, maar PSV wenste ondanks zijn nog een jaar doorlopende contract geen medewerking te verlenen aan het vertrek van de Fransman. Een jaar later hebben The Seagulls dus alsnog beet: "We zijn verheugd om Olivier te mogen verwelkomen in Brighton", zegt manager Fabian Hürzeler op de clubsite.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV’er ‘volstrekt ongeschikt’ voor nieuwe club, Dembélé-scenario biedt hoop

Hürzeler prijst Boscagli om zijn veelzijdigheid: "Hij kan op meerdere posities uit de voeten", stipt de Duitse trainer aan. "We vinden het belangrijk om dit soort spelers in onze selectie te hebben en kijken er naar uit om met hem samen te werken.

LEES OOK: ‘Feyenoord en PSV vrezen na inmenging PSG’

PSV nam Boscagli in de zomer van 2019 voor een transfersom van twee miljoen euro over van OGC Nice. Sindsdien speelde de centrale verdediger niet minder dan 204 officiële wedstrijden voor de Einhdovenaren, waarin hij elf keer scoorde en dertien keer de assist leverde bij een treffer van een ploeggenoot. Met PSV werd Boscagli de afgelopen twee seizoenen kampioen van Nederland. In 2022 en 2023 legde hij met de Eindhovenaren beslag op de KNVB Beker.

Olivier Boscagli has arrived! 💙🤍 pic.twitter.com/KRKSl2ZEL0 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 2, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 ‘PSV ziet opvolger Lang in Noorwegen’🔗

👉 Transferjournalist onthult nieuwe gegadigden voor PSV-spits Ricardo Pepi🔗

👉 'PSV bereikt persoonlijk akkoord, maar stuit op té hoge vraagprijs' 🔗

👉 Bosz staat voor hels dilemma bij PSV 🔗

👉 ‘Guus Til in beeld bij Italiaanse topclub en Premier League'🔗