'Real Madrid wil Slot opnieuw beroven van sterkhouder en doet zeer laag bod'

Real Madrid heeft veel interesse in en zou hem het liefst komende zomer transfervrij overnemen van Liverpool. Volgens het Spaanse Cadena Ser is De Koninklijke wel bereid om deze zomer voor alle zekerheid een bod van 25 miljoen bij Arne Slot neer te leggen.

Konaté zou dezelfde soort overstap kunnen maken als Trent Alexander-Arnold onlangs deed. Het contract van de Fransman loopt komende zomer af, waarna hij gratis kan worden opgepikt door Real. Het is de favoriete handelswijze van de nieuwe club van Xabi Alonso, maar toch staat de vijftienvoudig Champions League-winnaar open voor een transfer deze zomer.

Zo zou Real 25 miljoen euro overhebben om Konaté direct te contracteren, weet Cadena Ser. Liverpool vindt dat veel te laag en zegt enkel voor vijftig miljoen euro zaken te willen doen. Real vindt dat op zijn beurt een bijzonder bedrag voor iemand die komend jaar uit zijn contract loopt.

Konaté is zelf naar verluidt zeer geïnteresseerd in een overstap naar Real Madrid. Deze zomer zou hij ook al de transfer willen maken, maar gebeurt dat niet, weet de Fransman dat de kans groot is dat het in de zomer van 2026 alsnog gebeurt. Het zou echter een hard gelag zijn voor Slot en Liverpool als er na Alexander-Arnold opnieuw een sterkhouder transfervrij de overstap maakt naar een Europese rivaal als Real Madrid. Konaté is de laatste jaren een vaste kracht bij Liverpool, mits fit. Afgelopen seizoen speelde hij 31 Premier League-duels.

