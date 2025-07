'Toptransfer Roefs moet NEC-clubrecord verpulveren'

Doelman staat in de belangstelling van LOSC Lille en West Ham United, zo meldt De Gelderlander. NEC verlangt volgens de krant een bedrag van tien miljoen euro voor het 22-jarige jeugdproduct.

Roefs werd eerder deze zomer nog in verband gebracht met Ajax, dat zich uiteindelijk echter zou versterken met Vítezslav Jaros (Liverpool, gehuurd) en Joeri Heerkens (Sparta Praag). Waar destijds een vraagprijs van zes miljoen euro circuleerde, zouden de Nijmegenaren nu een nóg hoger bedrag verlangen voor de sluitpost: "NEC denkt volgens bronnen aan een vraagprijs van liefst 10 miljoen euro", aldus De Gelderlander. Mocht dat bedrag daadwerkelijk op tafel komen, dan is Roefs in een klap de duurste NEC-speler ooit. Sinds januari 2024 staat het clubrecord op naam van Magnus Mattsson, die voor vijf miljoen euro werd verkocht aan FC Kopenhagen.

Hoewel NEC nog geen concreet bod zou hebben ontvangen, zouden Lille en West Ham 'serieuze belangstelling' voor Roefs koesteren. Bij de Noord-Franse club, wier interesse zondag al gemeld werd door het gezaghebbende L'Équipe, zou de keeper 'een van de voornaamste kandidaten' zijn om Lucas Chavalier op te volgen. De huidige keeper van Lille staat op het punt om voor veertig miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain te maken.

Afgelopen zomer werd Roefs na het vertrek van Jasper Cillessen de nieuwe eerste keeper van NEC. De jonge keeper kende een prima seizoen en werd beloond met een plek in de EK-selectie van Jong Oranje. Omdat beoogd eerste doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ) geblesseerd afhaakte stond de sluitpost alle vijf duels die de ploeg van Michael Reiziger afwerkte op het toernooi in Slowakije onder de lat. Zijn contract bij NEC loopt nog door tot medio 2028.