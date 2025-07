Van Bommel onthult reden voor eerste vertrek bij PSV

keerde deze zomer terug bij PSV. De vleugelspeler was eerder al actief in Eindhoven, waar hij tussen 2013 en 2020 in de jeugdopleiding speelde. In 2020 stapte hij over naar MVV Maastricht, een stuk dichter bij huis voor de aanvaller. Zijn vertrek bij PSV had veel te maken met zijn fysiek op dat moment, legt Van Bommel uit in De Telegraaf.

Van Bommel werd vorige week gepresenteerd als de toptransfer van PSV deze zomer. De vleugelspeler, die overkwam van AZ, is volgens de landskampioen zelf geen recordtransfer, maar volgens verschillende media heeft hij het record van vijftien miljoen euro net wel verbroken. Tussen 2013 en 2020 was Van Bommel ook al actief bij PSV, destijds in de jeugdopleiding.

In gesprek met De Telegraaf vertelt Van Bommel dat zijn vertrek uit Eindhoven op vijftienjarige leeftijd vooral te maken had met zijn lichaam. “Van iemand in de staf hoorde ik dat ik toen ik wegging 1,66 meter was. In een paar jaar tijd is dat 1,90 geworden.” Na zijn vertrek bij PSV is Van Bommel dus flink gegroeid. “Het is achteraf goed voor me geweest om weg te gaan uit de opleiding van PSV. Ik ging minder vaak trainen en op een lager niveau spelen.” Doordat zijn lichaam minder werd belast, kon de aanvaller sneller groeien. “Daarna ben ik bij MVV en AZ stap voor stap omhoog gegaan.”

Sinds zijn vertrek bij PSV is Van Bommel niet alleen in zijn lengte erop vooruitgegaan. De buitenspeler is ook flink sterker geworden. “Dat is redelijk snel gegaan, ook door krachttraining”, legt hij uit. “Het is ook wel normaal dat dat tussen je 18e en 20e redelijk snel gaat. Ik wist wel dat het in mijn voordeel zou zijn als ik daaraan zou werken.” Toch moest Van Bommel opletten in zijn trainingen. “Ik moest niet mijn snelheid verliezen. Dat is iets waar ik scherp op heb gelet.”

