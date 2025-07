Van der Gijp deelt opmerkelijke theorie over vertrekreden Verlinde bij Vandaag Inside

Albert Verlinde is onlangs vertrokken bij Vandaag Inside, waar hij elke woensdag inviel voor René van der Gijp. De boulevardkenner wordt onderdeel van de nieuwe talkshow RTL Tonight. Van der Gijp heeft een zeer bijzondere theorie over het vertrek van Verlinde.

Tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp begint de goedlachse analist te praten over Verlinde, die de stoel van Van der Gijp niet meer zal bezetten. "Er zijn niet heel veel gesprekken waar ik bij zou willen zijn. Maar af en toe heb ik dat wel, kijk maar naar het gesprek van Zelensky en Trump. Maar ik had ook heel graag bij het gesprek willen zijn tussen Albert Verlinde, Sven Sauvé en Peter van der Vorst. Daar heeft twee liter vaseline op tafel gestaan."

Artikel gaat verder onder video

Voordat hij die uitspraak uitlegt, onthult Van der Gijp eerst nog iets over de gesprekken die hij met de Bosschenaar voerde. "Albert had het best naar zijn zin bij ons aan tafel. Hij vond het best veel, iedere week. Maar iedere week is niet veel. Hij was er gewoon best wel mee in de weer." Vanaf 31 augustus is Verlinde meerdere avonden per week op tv te zien via RTL Tonight. Heeft hij dan voor een beter salaris de overstap gemaakt naar RTL? Van der Gijp is ervan overtuigd dat dat niet het geval is. "Iedereen denkt dat hij voor het geld is weggegaan. Dat is natuurlijk niet waar. Je kan van alles lezen, maar iedereen weet toch wat er is gebeurd." Dan deelt Van der Gijp zijn theorie over hoe het gesprek met Van der Vorst en Sauvé is verlopen.

"Zij gaan een nieuwe talkshow beginnen, die inhoud moet krijgen. Nu hebben ze tegen Albert gezegd: 'De drie groten zijn Mies Bouwman, Willem Duys en jij. Dat zijn de drie grootste die de tv ooit heeft gekend. Jouw impact op de Nederlandse tv is zó groot, dat we niet verwachten dat er iemand in de komende vijftig jaar nog op tv verschijnt die de impact maakt die jij hebt.' Ondertussen groeit Albert, zo erg dat ze de deur hebben opengedaan en het dak eruit hebben gehaald." Door de lofzang kon Verlinde eigenlijk geen 'nee' meer zeggen, meent Van der Gijp. "Als ze na het gesprek hadden gezegd: 'Budget hebben we niet', had hij het alsnog gedaan. Hij is thuisgekomen en heeft die burgemeester (Onno Hoes, red.) door de kamer geslingerd."

