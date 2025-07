VI ziet drie redenen waarom Tengstedt gaat slagen bij Feyenoord, maar heeft ook zorgen

moet deze zomer de nieuwe spits van Feyenoord gaan worden. Pieter Zwart van Voetbal International noemt drie punten waardoor de Deen een uitstekende spits is voor Feyenoord, maar ook drie aspecten waardoor twijfel ontstaat.

Feyenoord gaat zich in principe op korte termijn versterken met Tengstedt, die komend seizoen voor doelpunten moet zorgen in De Kuip. Het afronden van de Deen is volgens Zwart ook direct zijn grootste pluspunt. De spits scoort over het algemeen namelijk meer dan van hem mag worden verwacht. “In en rond het vijandelijke strafschopgebied is hij koelbloedig”, klinkt het. “Hij toont zeker met zijn goede rechtervoet grote variatie in de manier van afronden: van gekrulde schoten in de bovenhoek tot het omspelen van de keeper en van gevoelige chipjes tot rustige schuivers.”

Artikel gaat verder onder video

Dat Tengstedt afgelopen seizoen bij Hellas Verona in 26 duels slechts zeven keer scoorde, heeft volgens Zwart te maken met het feit dat de Italianen met een gemiddelde van 38,1 procent het minste balbezit hadden in de Serie A. “Daardoor komt hij weinig in de posities waarin hij van waarde kan zijn door op de juiste plek te staan en koelbloedig af te ronden.” De verwachting is dat hij zich in een dominant Feyenoord wel kan laten zien.

Sterk aanspeelpunt

Naast een doelpuntenmaker blijkt Tengstedt ook een heel bekwaam aanspeelpunt te zijn. Met een ‘bonkig postuur’ weet hij de bal goed af te schermen. Daarnaast heeft hij er gevoel voor om op de juiste momenten vrij te lopen. Omdat de spits weet niet over een groot technisch vermogen te beschikken, houdt hij zijn oplossingen vaak simpel.

Zwart verwacht ook dat de samenwerking met Sem Steijn goed gaat verlopen. Tengstedt zwerft namelijk regelmatig weg uit de punt van de aanval. Als een centrale verdediger dan achter de spits aanloopt, komt er ruimte voor de Eredivisie-topscorer om voor het doel op te duiken.

Drie zwakke punten

Toch is Tengstedt voor Zwart nog ‘niet boven alle twijfel verheven’, wat met drie mindere aspecten van zijn spel te maken heeft. Allereerst is de centrumspits niet altijd even accuraat in zijn passing en is hij ook niet zo sterk in de lucht. Daarnaast is hij niet altijd bereid ‘met energie te smijten’ in het drukzetten, waardoor Tengstedt dit probleem van Robin van Persie waarschijnlijk niet op lijkt te gaan lossen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Timber schiet gigantisch in de lach na antwoord Smal op Kids Persconferentie 🔗

👉 Feyenoord bereikt akkoord over Paixão: dit bedrag ontvangen de Rotterdammers 🔗

👉 'Feyenoord komt na blessure Beelen opnieuw uit bij voormalig target' 🔗