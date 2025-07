Wesley Sneijder zet uniek geschenk uit Inter-tijd te koop

Wesley Sneijder lijkt weinig emotionele waarde meer te hebben aan een uniek horloge dat hij kreeg als voetballer van Internazionale. Reality FBI plaatste op Instagram een foto van zijn gepersonaliseerde IWC Big Pilot-horloge, dat momenteel te koop ligt bij een juwelier in Maastricht.

Op de achterkant van het horloge staat de naam van Sneijder gegraveerd, alsmede de datum 24 januari 2010. Op die dag speelde Internazionale tegen stadsgenoot AC Milan. Het duel werd door de Nerazzurri met 2-0 gewonnen. Saillant detail: Sneijder kreeg in dat duel een rode kaart, nadat hij cynisch applaudisseerde naar scheidsrechter Gianluca Rocchi.

Geïnteresseerden in het rosé gouden horloge zullen diep in de buidel moeten tasten, het horloge staat namelijk te koop voor liefst 22.450 euro. Reality FBI stelt dat er slechts dertig exemplaren van het horloge zijn gemaakt en dat deze is gedragen door Sneijder zelf.

Sneijder speelde in totaal 3,5 seizoenen bij Internazionale, waarin hij tot 116 officiële wedstrijden kwam. Daarin was de middenvelder goed voor 22 treffers en 35 assists. In 2010 legde Sneijder met Internazionale beslag op de treble.

