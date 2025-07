Wierd Duk geschokt door homofobe ervaring van Sebastiaan Quekel in voetbalstadion

In het televisieprogramma De Oranjezomer gaat het donderdagavond kort over voetbal. Bargast en journalist Sebastiaan Quekel geeft desgevraagd aan de laatste jaren flink afgeknapt te zijn op het voetbal, vanwege de homofobe spreekkoren in stadions.

“Houd je van voetbal, Sebastiaan?”, vraagt presentator Thomas van Groningen aan de aanwezige Quekel. De journalist van het Algemeen Dagblad reageert: “Ik hield heel erg van voetbal, maar ik ben me er steeds meer van gaan vervreemden vanwege al die homofobe spreekkoren in stadions.”

Van Groningen reageert verbaasd: “Oh ja?” Quekel: “Ik begin me daar steeds meer aan te storen, ja. Ik vind het een beetje kinderachtig: wie niet springt die is een homo. Dan ben je veertig en vader van twee kinderen, en dan ga je dat soort liedjes lopen zingen in het stadion. Dan denk ik: ja, kom op...”

Tafelgast Wierd Duk vraagt zich af of ‘dat in alle stadions zo is’. “Ja, in alle stadions”, reageert Quekel, die bijval krijgt van Raymond Mens: “Dat is wel in veel stadions zo, ja.”

Van Groningen is verbaasd: “Echt? Ik had het idee dat dat wel een beetje voorbij was.”

Quekel vervolgt: “Het erge vind ik dan dat iedereen meezingt en meejoelt. Dan zit ik daar van: wat doe ik hier eigenlijk?”

Duk reageert geschokt op de ontboezeming van Quekel: “Oh, dit is wel deprimerend.”

