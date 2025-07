'Wilfred Genee geeft me 25.000 euro als ik hem knock-out sla'

Wilfred Genee zal het nieuwe seizoen van Boxing Influencers met bovengemiddelde interesse gaan volgen. Dat is althans de verwachting van RTL Boulevard-gezicht Rob Goossens, die het opneemt tegen Dennis Schouten.

Op 5 oktober gaan diverse influencers de boksring in. Een van de gevechten gaat tussen Dennis Schouten en Rob Goossens. Waar Goossens in de afgelopen jaren weleens te gast was als mediakenner bij Vandaag Inside, leven. Schouten en Genee al jarenlang op gespannen voet met elkaar.

Artikel gaat verder onder video

De 29-jarige Schouten was voorheen verslaggever bij Veronica Inside en werd onder de vleugels van Genee opgeleid, maar later raakten de twee gebrouilleerd. Schouten zette samen met Jan Roos het YouTube-programma Roddelpraat op, waarin geregeld wordt gespeculeerd over huwelijkse ontrouw van Genee. Ook zijn vrouw Lili en dochter Isabeau worden op de hak genomen.

Rob Goossens verwacht geldbedrag

Goossens verwacht dan ook wel een bedankje van de Vandaag Inside-presentator, als hij erin slaagt om Schouten te verslaan. “Het is wel zo: van Wilfred Genee krijg ik 25.000 euro als ik hem knock-out sla. Je kunt je voorstellen: qua motivatie is dat natuurlijk wel echt top”, zegt hij gekscherend.

Het evenement wordt uitgezonden op Videoland. Behalve Schouten en Goossens doen onder meer Melvin Manhoef, de vader van voetballer Million Manhoef, en Dave Roelvink ook mee.

