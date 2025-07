Zoveel prijzengeld staat vandaag op het spel bij WK-finale Chelsea - PSG

Chelsea en Paris Saint-Germain staan vanavond om 21.00 uur tegenover elkaar in de finale van het WK voor clubs 2025, in het MetLife Stadium in East Rutherford (VS). De finale is live te volgen via streamingdienst DAZN, waar alle wedstrijden van het toernooi gratis te bekijken zijn. Naast de wereldtitel staat er ook een recordbedrag aan prijzengeld op het spel.

Prijzengeld winnaar WK clubs

FIFA heeft voor de winnaar van de eindstrijd een premie van 40 miljoen dollar, omgerekend ongeveer €34,22 miljoen, uitgetrokken. De verliezend finalist krijgt 30 miljoen dollar (circa €25,66 miljoen) aan troostprijs. Deze bedragen komen bovenop de premies die de clubs in de aanloop naar de finale al hebben verdiend tijdens het toernooi.

Artikel gaat verder onder video

Het WK voor clubs 2025 geldt als het meest lucratieve clubtoernooi ooit. De totale prijzenpot bedraagt maar liefst 1 miljard dollar (ruim €850 miljoen). Ter vergelijking: de Champions League-finale leverde Paris Saint-Germain dit jaar ‘slechts’ zo’n 25 miljoen euro op aan premie. De financiële inzet in het nieuwe club-WK ligt dus vele malen hoger.

Bovendien hebben beide finalisten door hun prestaties in de eerdere rondes al forse bedragen opgehaald. Chelsea incasseerde tot nu toe circa €92,85 miljoen aan prijzengeld in dit toernooi. Bij een overwinning in de finale zou het totaal voor de Londense club oplopen tot ongeveer €126,99 miljoen. Paris Saint-Germain heeft dankzij de hoge startpremie en zijn zegereeks eveneens al een vergelijkbaar bedrag binnengehaald en kan bij eindwinst naar verwachting in dezelfde orde van grootte uitkomen.

Wie wint vanavond het WK voor clubs? Laden... 7.1% Chelsea 92.9% Paris Saint-Germain 28 stemmen

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Emoties zichtbaar: Weghorst valt stil na moeilijke vraag van Ajax TV 🔗

👉 ‘De Jong sorteert met nieuwe zaakwaarnemer voor op groot toekomstbesluit’ 🔗

👉 Woerts haalt uit naar voetbalbestuurder: ‘Vreselijke wijsneus’ 🔗