Cyriel Dessers loopt zware blessure op bij maken van schwalbe

Niels Hassfeld
14 augustus 2025, 17:14

Cyriel Dessers is waarschijnlijk zwaar geblesseerd geraakt tijdens de return van de derde voorronde van de Champions League van Rangers FC tegen Viktoria Plzen (2-1 nederlaag, 2-4 zege over twee duels). Terwijl de spits kermend naar het gras gaat terwijl hij doet alsof hij hard in het gezicht wordt geraakt, blijft zijn voet haken en loopt hij een ogenschijnlijk ernstige knieblessure op.

Nadat Rangers in de heenwedstrijd tegen Viktoria Plzen vorige week in eigen huis met 3-0 te sterk was, werd afgelopen dinsdag definitief afgerekend met de Tsjechen, die wel met 2-1 wonnen. In de play-off-ronde wacht nu een ontmoeting met Club Brugge. Dinsdag spelen de Schotten in eigen huis tegen de Belgen, maar dat zullen ze zonder Dessers moeten doen.

Zo’n tien minuten na de rust moest de voormalig spits van Feyenoord zich namelijk laten vervangen met een ogenschijnlijk ernstige blessure. De wijze waarop de kwetsuur tot stand kwam, is erg knullig. In duel met Sampson Dweh bevindt de hand van de verdediger zich in de buurt van het gezicht van Dessers, die vervolgens kermend naar het gras wil gaan. Daarbij blijft zijn voet haken, waardoor hij zijn knie lelijk verdraait. De spits moest de strijd staken en werd vervangen door Danilo.

De ernst van de blessure van Dessers is nog niet duidelijk. Na afloop van de wedstrijd gaf Rangers-trainer Russell Martin bij de BBC aan dat de Nigeriaans international een brace om zijn knie had. “We moeten nu afwachten”, stelde de oefenmeester. Hij gaf wel aan dat de blessure er ernstig uitziet, waardoor het meespelen van Dessers in de wedstrijd tegen Club Brugge zeer onwaarschijnlijk is.

Voetbalhoofdstad
264 Reacties
16 Dagen lid
846 Likes
Voetbalhoofdstad
Vervelend voor hem, maar karma is kennelijk nooit ver weg. Bij zijn laatste club in NL had hij ook al zulke trekjes. Kennelijk dus nog niet verleerd. Nu heeft hij tijd om alles te overdenken.

De kikker
76 Reacties
854 Dagen lid
82 Likes
De kikker
Is die misselijke manieren nooit verleerd. Karma!

Plzeň - Rangers

2 - 1
Gespeeld op 12 aug. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Cyriel Dessers

Cyriel Dessers
Team: Rangers
Leeftijd: 30 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Rangers
35
16
2022/2023
Cremonese
26
6
2022/2023
Genk
3
3
2021/2022
Feyenoord
27
9

