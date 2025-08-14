Cyriel Dessers loopt zware blessure op bij maken van schwalbe

is waarschijnlijk zwaar geblesseerd geraakt tijdens de return van de derde voorronde van de Champions League van Rangers FC tegen Viktoria Plzen (2-1 nederlaag, 2-4 zege over twee duels). Terwijl de spits kermend naar het gras gaat terwijl hij doet alsof hij hard in het gezicht wordt geraakt, blijft zijn voet haken en loopt hij een ogenschijnlijk ernstige knieblessure op.

Nadat Rangers in de heenwedstrijd tegen Viktoria Plzen vorige week in eigen huis met 3-0 te sterk was, werd afgelopen dinsdag definitief afgerekend met de Tsjechen, die wel met 2-1 wonnen. In de play-off-ronde wacht nu een ontmoeting met Club Brugge. Dinsdag spelen de Schotten in eigen huis tegen de Belgen, maar dat zullen ze zonder Dessers moeten doen.

Zo’n tien minuten na de rust moest de voormalig spits van Feyenoord zich namelijk laten vervangen met een ogenschijnlijk ernstige blessure. De wijze waarop de kwetsuur tot stand kwam, is erg knullig. In duel met Sampson Dweh bevindt de hand van de verdediger zich in de buurt van het gezicht van Dessers, die vervolgens kermend naar het gras wil gaan. Daarbij blijft zijn voet haken, waardoor hij zijn knie lelijk verdraait. De spits moest de strijd staken en werd vervangen door Danilo.

De ernst van de blessure van Dessers is nog niet duidelijk. Na afloop van de wedstrijd gaf Rangers-trainer Russell Martin bij de BBC aan dat de Nigeriaans international een brace om zijn knie had. “We moeten nu afwachten”, stelde de oefenmeester. Hij gaf wel aan dat de blessure er ernstig uitziet, waardoor het meespelen van Dessers in de wedstrijd tegen Club Brugge zeer onwaarschijnlijk is.