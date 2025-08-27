Live voetbal

FC Utrecht ontvangt ‘ultiem’ bod op El Karouani, Jans reageert resoluut

Souffian El Karouani
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
27 augustus 2025, 13:58

FC Utrecht heeft een bod van zes miljoen euro op Souffian El Karouani ontvangen van Spartak Moskou, zo weet De Telegraaf. Middels bonussen kan dit bedrag nog met een half miljoen euro oplopen. Trainer Ron Jans heeft al duidelijk uitgesproken dat zijn linksback pas na de return tegen Zrinjski Mostar op donderdag mag vertrekken.

Anderhalve week geleden werd duidelijk dat Spartak Moskou zich deze zomer wil versterken met El Karouani, die in Stadion Galgenwaard over een aflopend contract beschikt. De verdediger zou graag een buitenlands avontuur aangaan. Begin deze week kwam naar buiten dat Spartak zich met een bod van drie miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen in Utrecht had gemeld, maar daar gingen de Domstedelingen niet mee akkoord.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft Spartak het bod verbeterd. Zo zou FC Utrecht bij een deal een bedrag van zes miljoen euro mogen bijschrijven, waar nog een half miljoen euro bovenop kan komen middels bonussen. De verwachting is dat beide clubs snel tot een akkoord kunnen komen. El Karouani zou zelf graag nog in actie komen in de return van de play-offs voor de Europa League tegen Zrinjski Mostar, waarin FC Utrecht een 2-0 voorsprong verdedigt. Beide clubs zouden hiervoor open staan.

Jans lijkt ook niet voornemens zijn verdediger voor de return al te laten gaan, zo maakt hij duidelijk op de persconferentie van woensdag. “Ik ga ervan uit dat hij er morgen nog gewoon bij is. De opstelling is al bekend, dus hij moet gewoon spelen”, lacht de oefenmeester.

