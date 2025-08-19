HŠK Zrinjski Mostar - FC Utrecht op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

FC Utrecht neemt neemt het donderdag 21 augustus in de play-offronde van de Europa League op tegen het Bosnische HŠK Zrinjski Mostar. De wedstrijd in Mostar wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je Zrinjski Mostar - FC Utrecht kijken als je geen klant bent van Ziggo?

FC Utrecht stroomde in de tweede voorronde van de Europa League in en trof daarin FC Sheriff Tiraspol. De mannen van Ron Jans waren over twee wedstrijden met liefst 7-2 te sterk voor de Moldaviërs. In de derde voorronde moest er afgerekend worden met het Zwitserse Servette FC. Ook ditmaal deden de Domstedelingen hun plicht en werd er over twee duels met 5-2 gewonnen. De laatste horde is nu Zrinsjki Mostar en bij een overwinning in het tweeluik gaat FC Utrecht de competitiefase van de Europa League in. Bij een nederlaag wacht de Conference League.

Hoe laat begint HŠK Zrinjski Mostar - FC Utrecht?

Artikel gaat verder onder video

Zrinjski Mostar en FC Utrecht trappen het duel donderdagavond om 20.00 uur af in het Stadium Bijeli Brijeg in Mostar. De UEFA heeft de Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov aangesteld om het duel in goede banen te lijden. Hij wordt geassisteerd door zijn landgenoten Martin Margaritov en Martin Venev, terwijl Volen Chinkov de vierde official is. De eveneens Bulgaarse Dragomir Draganov fungeert als videoscheidsrechter en wordt geassisteerd door landgenoot Nikola Popov.

Op welke zender is HŠK Zrinjski Mostar - FC Utrecht te zien?

De wedstrijd tussen Zrinjski Mostar en FC Utrecht wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. Dit kanaal is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. De voorbeschouwing op het duel begint om 19.00 uur. Ziggo heeft sinds vorig seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien.

Hoe kijk je HŠK Zrinjski Mostar - FC Utrecht als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan de wedstrijd gratis bekijken via Ziggo Sport Free. Sinds begin dit kalenderjaar is daar geen abonnement meer voor nodig. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe Ziggo Sport Free precies werkt.