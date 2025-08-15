Live voetbal 9

Koswal blundert: Telstar beleeft dramatische start van eerste Eredivisie-thuiswedstrijd in 47 jaar tijd

Telstar PEC Zwolle
Frank Hoekman
15 augustus 2025

Telstar is dramatisch begonnen aan de eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie in 47 jaar tijd. Al in de vierde minuut van het duel met PEC Zwolle keek de promovendus tegen een achterstand aan, dankzij een kapitale fout van Devon Koswal.

Vorige week kon Telstar met opgeheven hoofd terugkeren uit Amsterdam. De bescheiden club uit Velsen-Zuid verloor in de Johan Cruijff ArenA slechts met 2-0 van Ajax. Met een beetje geluk had de ploeg van trainer Anthony Correia zelfs een punt meegenomen, of in ieder geval een keer gescoord. Telstar kreeg verrassend grote kansen op een treffer, maar toonde zich voor het doel niet meedogenloos genoeg om daar iets mee te doen.

Een week later mag Velsen-Zuid zich dan eindelijk opmaken voor het eerste thuisduel in de Eredivisie sinds de laatste degradatie, nu 47 jaar geleden. PEC, dat in de eerste speelronde met 1-0 te sterk was voor FC Twente, blijkt echter geenszins van plan om mee te werken aan een feestelijke avond voor de Telstar-supporters.

Al na iets meer dan drie minuten spelen lag de 0-1 achter Telstar-doelman Ronald Koeman junior. Verdediger Koswal mocht zich de treffer van PEC, die werd gemaakt door Koen Kostons, bijzonder aanrekenen. Een te korte terugspeelbal van Koswal op zijn eigen keeper kon makkelijk worden onderschept door Kaj de Rooij. De PEC-buitenspeler rukte op richting het doel, voordat hij opzij legde naar Kostons, die de bal met gemak in het lege doel kon werken: 0-1.

