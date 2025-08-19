Live voetbal

Levski Sofia - AZ op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

AZ - winst op Ilves Tampere
Foto: © Imago
0 reacties
Maurice Mazenier
19 augustus 2025, 18:58

AZ neemt het donderdag 21 augustus in de play-offronde van de Conference League op tegen het Bulgaarse Levski Sofia. De wedstrijd in Sofia wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je Levski Sofia - AZ kijken als je geen klant bent van Ziggo?

AZ stroomde in de tweede voorronde van de Conference League in en trof daarin het Finse Ilves Tampere. Na een verrassende 4-3 nederlaag in Finland herstelde AZ zich vervolgens in eigen huis met een royale 5-0 zege, waardoor het doorstootte naar de derde voorronde. Daarin was FC Vaduz de tegenstander. De club uit Liechtenstein werd over twee duels met 4-0 verslagen. De laatste horde is het Bulgaarse Levski Sofia en bij een overwinning gaat AZ de competitiefase van de Conference League in. Bij een nederlaag is het Europese avontuur van de de ploeg van Maarten Martens ten einde.

Hoe laat begint Levski Sofia - AZ?

Artikel gaat verder onder video

Levski Sofia en AZ trappen het duel donderdagavond om 20.00 uur af in het Vasil Levski Nationaal Stadion in Sofia. De Hongaarse scheidsrechter Tamás Bognár is door de UEFA aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt geassisteerd door landgenoten Balázs Buzás en Péter Kóbar, terwijl Mihály Káprály de vierde official is. De VAR is met István Vad ook van Hongaarse komaf, hij wordt geassisteerd door Gergo Bogár.

Op welke zender is Levski Sofia - AZ te zien?

De wedstrijd tussen Levski Sofia en AZ is live te zien op Ziggo Sport 2 en Ziggo TV. De voorbeschouwing op het duel begint om 19.00 uur en is te zien op Ziggo Sport, waar op zowel FC Utrecht als AZ wordt voorbeschouwd. Ziggo heeft sinds vorig seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien.

Hoe kijk je Levski Sofia - AZ als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan de wedstrijd gratis bekijken via Ziggo Sport Free. Sinds dit kalenderjaar is daar geen abonnement meer voor nodig. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe Ziggo Sport Free precies werkt.

➡️ Meer AZ nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rondo-studio valt compleet stil, als Alex Pastoor twee Eredivisie-spelers tipt bij Ajax

Rondo-studio valt compleet stil, als Alex Pastoor twee Eredivisie-spelers tipt bij Ajax

  • Gisteren, 22:05
  • Gisteren, 22:05
Holtby en Talvitie vieren de 2-0 bij NAC - Fortuna

Teruglezen: zo bezorgden Holtby en Talvitie NAC de eerste zege van het seizoen

  • zo 17 augustus, 21:55
  • 17 aug. 21:55
Verlengen veld heeft grote consequenties voor FC Volendam - AZ

Verlengen veld heeft grote consequenties voor FC Volendam - AZ

  • za 16 augustus, 09:26
  • 16 aug. 09:26
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel