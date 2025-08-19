Levski Sofia - AZ op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

AZ neemt het donderdag 21 augustus in de play-offronde van de Conference League op tegen het Bulgaarse Levski Sofia. De wedstrijd in Sofia wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je Levski Sofia - AZ kijken als je geen klant bent van Ziggo?

AZ stroomde in de tweede voorronde van de Conference League in en trof daarin het Finse Ilves Tampere. Na een verrassende 4-3 nederlaag in Finland herstelde AZ zich vervolgens in eigen huis met een royale 5-0 zege, waardoor het doorstootte naar de derde voorronde. Daarin was FC Vaduz de tegenstander. De club uit Liechtenstein werd over twee duels met 4-0 verslagen. De laatste horde is het Bulgaarse Levski Sofia en bij een overwinning gaat AZ de competitiefase van de Conference League in. Bij een nederlaag is het Europese avontuur van de de ploeg van Maarten Martens ten einde.

Hoe laat begint Levski Sofia - AZ?

Levski Sofia en AZ trappen het duel donderdagavond om 20.00 uur af in het Vasil Levski Nationaal Stadion in Sofia. De Hongaarse scheidsrechter Tamás Bognár is door de UEFA aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt geassisteerd door landgenoten Balázs Buzás en Péter Kóbar, terwijl Mihály Káprály de vierde official is. De VAR is met István Vad ook van Hongaarse komaf, hij wordt geassisteerd door Gergo Bogár.

Op welke zender is Levski Sofia - AZ te zien?

De wedstrijd tussen Levski Sofia en AZ is live te zien op Ziggo Sport 2 en Ziggo TV. De voorbeschouwing op het duel begint om 19.00 uur en is te zien op Ziggo Sport, waar op zowel FC Utrecht als AZ wordt voorbeschouwd. Ziggo heeft sinds vorig seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien.

Hoe kijk je Levski Sofia - AZ als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan de wedstrijd gratis bekijken via Ziggo Sport Free. Sinds dit kalenderjaar is daar geen abonnement meer voor nodig. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe Ziggo Sport Free precies werkt.