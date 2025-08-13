'Mohamed Ihattaren nadert rentree in de Eredivisie'

gaat zijn carrière zo goed als zeker voortzetten bij Fortuna Sittard. Volgens Voetbal International zijn de Limburgers ontzettend dicht bij de komst van de 23-jarige middenvelder, die daarmee weer kan terugkeren in de Eredivisie.

RKC zorgde afgelopen september voor een verrassing door de terugkeer van Ihattaren in het profvoetbal aan te kondigen. Het gevallen toptalent liet bij tijd en wijlen zijn klasse zien bij de Waalwijkers, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg als nummer zeventien degradeerde uit de Eredivisie. Hoewel Ihattaren nog een contract tot medio 2026 heeft, sloot hij direct na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen uit dat hij komend seizoen nog bij RKC speelt.

Nog altijd staat Ihattaren onder contract bij de Keuken Kampioen Divisionist, maar inmiddels lijkt zijn vertrek uit Waalwijk aanstaande. De voorbije weken werd de creatieveling al gelinkt aan onder meer FC Groningen, NEC en de buitenlandse clubs FC Basel, KAA Gent en Sassuolo, maar tot een transfer kwam het niet. Wel werd duidelijk dat ook Fortuna Sittard wel oren had naar Ihattaren, voorwaarde was wel dat Alen Halilovic zou moeten vertrekken.

Inmiddels lijken de Limburgers niet meer te willen wachten op een vertrek van Halilovic en zet het vol in op Ihattaren, die zelf ook graag de overstap wil maken naar Fortuna. Trainer Danny Buijs is een groot voorstander van het voormalige PSV-talent, maar hij heeft wel enkele scepticie binnen de club weten te overtuigen. De mensen binnen RKC en Fortuna willen nog niet ingaan op de geluiden over een naderend akkoord. Volgen VI gaat de Limburgse club een transfersom van enkele tonnen betalen, waarbij de Waalwijkers een doorverkooppercentage hebben bedongen.