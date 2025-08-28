Mossou verwacht Feyenoord-vertrek: 'Dit soort transfers kunnen alsnog heel snel gaan'

Sjoerd Mossou verwacht dat in het slot van de transferwindow nog wel vertrekt bij Feyenoord. De middenvelder staat in de belangstelling van onder meer Bayer Leverkusen en West Ham United, waarbij eerstgenoemde zelfs al een bod heeft uitgebracht.

Timber wil deze zomer graag vertrekken bij Feyenoord. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en aast op een transfer. Mocht een stap er niet van komen, zou hij wel bereid zijn om bij te tekenen om te voorkomen dat hij gratis de deur uitloopt. In het slot van de window komt de interesse in Timber op gang en heeft Bayer Leverkusen een openingsbod van vijftien miljoen euro, plus vijf miljoen euro aan bonussen, gedaan. Dit bod is door Feyenoord van tafel geveegd.

"Ik begreep dat het bod nog heel laag ligt en het voorlopig nog geen deal is", begint Mossou in de AD Voetbalpodcast. "Maar we hebben nog een dag of vijf en dit soort transfers kunnen alsnog heel snel gaan. Het is natuurlijk geen verrassing dat hij op de nominatie staat om te vertrekken, dat is ook een van de redenen dat hij de aanvoerdersband kwijtraakte. Dus gek is dat niet."

Mocht Timber vertrekken, dan is dat voor Feyenoord een forse aderlating, stelt Mossou. "Dat heb je de laatste weken ook kunnen zien. Je kunt dan zeggen dat hij graag of niet voor Feyenoord moet spelen, zo reageren supporters dan soms. Hij is sowieso een van de beste, misschien wel dé beste, speler. Als ik Feyenoord was, dan zou ik hem niet graag willen verkopen. Het lijkt me duidelijk dat Feyenoord met Timber meer kans heeft om kampioen te worden. Dat zei Van Persie ook. Probeer maar eens een gelijkwaardige speler te halen. Nog los van het feit dat je al heel veel middenvelders hebt, dus dat ik ervan uitga dat ze het met deze middenvelders voorlopig gaan doen. Bij een verkoop van Timber word je op het middenveld in elk geval zwakker."

Was Zechiël de perfecte opvolger van Timber?

De kans dat Feyenoord bij een vertrek van Timber de markt opgaat is dus klein. Momenteel lijken de Rotterdammers met Luciano Valente een opvolger in huis te hebben. Al was Zechiël ook kanshebber, ware het niet dat Feyenoord besloot om hem begin dit seizoen te verhuren aan FC Utrecht. Daar wordt een beetje een hype om gecreëerd", aldus Mossou, die toegeeft dat Zechiël een prima speler is. "Bij Feyenoord konden ze hem jarenlang beoordelen en ze kennen zijn kwaliteiten. Op basis daarvan hebben ze hem voor zijn ontwikkeling bij Utrecht gezet. Dan is het opportunistisch om na drie wedstrijden te zeggen: hadden we Zechiël maar hier gehad. Het is een goede speler en als Timber inderdaad weggaat, dan was het niet raar geweest als Zechiël nog aan boord was geweest."