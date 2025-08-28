UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale

De Champions League-finale trapt met ingang van dit seizoen af op een ander tijdstip dan normaal. Waar voorheen de aftrap van de grootste wedstrijd in het clubvoetbal om 21.00 uur 's avonds was, daar rolt de bal met ingang van dit seizoen al om 18.00 uur.

De UEFA is donderdag op de dag van de loting van de competitiefase van de Champions League met een belangrijke update gekomen over de finale van het miljardenbal in het seizoen 2025-2026. De eindstrijd wordt dit seizoen op zaterdag 30 mei gespeeld in de Puskás Arena in Boedapest, dat plaatst biedt aan ruim 67.000 toeschouwers. De aanvangstijd is ditmaal echter niet om 21.00 uur, maar al om 18.00 uur. Deze wijziging geldt ook voor de seizoenen daarop.

"De beslissing is bedoeld om de algehele wedstrijdervaring voor fans, teams en gaststeden te verbeteren door de logistiek en de bedrijfsvoering te optimaliseren en tegelijkertijd verschillende tastbare voordelen op te leveren", licht de UEFA het besluit toe. "Ons doel is om van de wedstrijddag een echt plezierige ervaring te maken voor iedereen die deel wil uitmaken van de spanning en tegelijkertijd een gastvrije sfeer te creëren."

Bovendien is het nieuwe tijdstip ook toegankelijker voor gezinnen met kinderen, klinkt het. Daarnaast kleven er volgens de UEFA nog andere voordelen aan. "Voor meereizende supporters betekent dit betere toegang tot het openbaar vervoer – vooral na de wedstrijd – en een veiligere, comfortabelere terugreis vanaf het stadion. Voor de gaststeden zal het de positieve economische impact van het evenement vergroten door fans de mogelijkheid te geven hun feest voort te zetten."

Tot slot benoemt de UEFA dat de nieuwe aanvangstijd 'past bij een toegankelijker uitzendvenster, waardoor de finale wereldwijd een nog breder televisie- en digitaal publiek bereikt'. Volgens de de Europese voetbalbond ligt de nadruk hierbij vooral op het aantrekken voor jongere kijkers.