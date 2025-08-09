Live voetbal 2

Verguisde Feyenoord-speler krijgt steun van Kramer: ‘Ik word daar zo moe van!’

Michiel Kramer bij FC Rijnmond
Foto: © FC Rijnmond
Luuk van Grinsven
9 augustus 2025, 14:48

Michiel Kramer is klaar met de kritiek die Ayase Ueda over zich heen krijgt bij Feyenoord. De aanvaller vindt dat Ueda niet de schuldige is aan het feit dat hij moeilijk tot scoren komt.

“Ik word daar altijd zó moe van”, begint Kramer bij FC Rijnmond als het gaat over de bekritiseerde Ueda. De Japanner maakte in twee seizoenen slechts twaalf goals in de Eredivisie en speelde afgelopen woensdag – in de Champions League-voorronde tegen Fenerbahçe (2-1) – ook niet zijn beste wedstrijd.

“Er wordt altijd zo gekeken naar de spitspositie. Hij heeft nul kansen gehad in de wedstrijd, maar hij moet wel in stelling gebracht worden. Tegen Fenerbahçe is hij nul keer gevoed. Een spits moet wel de juiste ballen krijgen om te scoren”, vindt Kramer, die zelf spits is bij RKC Waalwijk. Er mag volgens de aanvaller meer gekeken worden naar de spelers die rondom Ueda spelen.

“Je kan over zijn spel alles zeggen wat je wil, maar zijn sterkte wordt nog niet optimaal benut. Zijn kwaliteit is doelpunten maken”, legt Kramer uit. Op het moment heeft Robin van Persie voldoende keuze in de spits. Casper Tengstedt, Julian Carranza en Stephano Carillo kunnen uit de voeten op die positie, al lijkt laatstgenoemde zich binnenkort speler van FC Dordrecht te mogen noemen.

0 reacties

