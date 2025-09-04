'Anderlecht spot vervanger Dolberg in de Eredivisie'

RSC Anderlecht heeft een mogelijke vervanger voor gespot in de Eredivisie, zo melden Belgische media donderdagochtend. Nu de Deen na zes jaar is teruggekeerd bij Ajax, zou de Japanner van NEC in beeld zijn als zijn opvolger bij de topclub uit Brussel.

De kwestie-Dolberg hield de gemoederen op de Nederlandse Deadline Day, afgelopen dinsdag, zo'n beetje de hele dag bezig. Ajax was er maandag in geslaagd om Brian Brobbey voor minimaal twintig miljoen euro te verpatsen aan Sunderland en kwam in de zoektocht naar een vervanger uit bij de Deen, die tussen 2015 en 2019 furore maakte in de Johan Cruijff ArenA. Pas laat op de avond kwam het verlossende woord en maakte Ajax bekend dat Dolberg voor een transfersom van minimaal tien miljoen euro als nieuwe nummer 9 is gestrikt.

Artikel gaat verder onder video

Dolberg trok zijn loopbaan de afgelopen twee seizoenen uit het slop bij Anderlecht. Nadat de Deen bij Sevilla en TSG 1899 Hoffenheim twee abominabele seizoenen beleefd had, kwam hij namens Paars-Wit tot 44 doelpunten in 96 officiële wedstrijden, waarmee hij dus bijna één op twee liep. Door zijn terugkeer in Amsterdam houdt Anderlecht met Luis Vázquez nog maar één volwaardige én fitte spits over, schrijft Het Nieuwsblad. Gelukkig voor de club is de transfermarkt in België nog open tot en met maandag 8 september, waardoor Anderlecht nog op zoek kan naar een vervanger voor Dolberg.

Die vervanger vindt Anderlecht dus mogelijk in Nijmegen. De Belgische krant schrijft namelijk dat de club denkt aan de komst van Shiogai. De twintigjarige Japanner staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij NEC en moest het in zijn debuutjaar vooral hebben van invalbeurten. In alle competities kwam Shiogai tot vijf goals in 28 duels in het seizoen 2024/25. Ook onder Dick Schreuder is de Japanner nog geen vaste waarde, al toonde hij met twee goals in het uitduel bij Heracles Almelo (1-4 winst) wel zijn waarde voor het elftal. Of NEC open staat voor een vertrek van Shiogai valt nog te bezien. De club kan immers geen vervanger meer aantrekken voor de spits, die nog een contract heeft tot medio 2028.